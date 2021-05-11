https://ria.ru/20210511/putin-1731758518.html

Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани

Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани

Владимир Путин после стрельбы в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:39

2021-05-11T12:39

2021-05-11T13:25

стрельба в школе в казани

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

дмитрий песков

владимир путин

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Путин после стрельбы в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия.Также президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и распорядился оказать им всю необходимую помощь.Трагедия в школе № 175Во вторник в столице Татарстана в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. Погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.На кадрах очевидцев видно, что некоторые дети спасались, прыгая из окон, в экстренных службах сообщали РИА Новости, что двое разбились насмерть.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Завтрашний день объявлен в республике днем траура.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, дмитрий песков, владимир путин, казань, происшествия