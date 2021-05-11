https://ria.ru/20210511/putin-1731750446.html

Путин поручил обеспечить помощь детям, пострадавшим при стрельбе в Казани

Путин поручил обеспечить помощь детям, пострадавшим при стрельбе в Казани

Президент России Владимир Путин поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медпомощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской школе, сообщил... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:05

2021-05-11T12:05

2021-05-11T13:05

россия

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий песков

владимир путин

казань

стрельба в школе в казани

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медпомощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской школе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской помощью, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Доложено о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным. Вице-премьером Голиковой, переговорил также с руководителем МЧС Зиничевым", - сказал Песков.Самолет МЧС с медиками и психологами на борту вылетит в Казань для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в школе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В разговоре (президента РФ Владимира Путина - ред.) с (премьером Михаилом) Мишустиным и с (вице-премьером Татьяной) Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает с Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань, где произошла стрельба в школе, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также в Казань сейчас вылетает министр Кравцов и Мурашко", - сказал Песков.Также он сообщил, что Путин дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших и раненых детей.Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани."Это будет готовиться, пока ничего не готовится, просто президент отдал поручение. Дело в том, что сейчас можно законно зарегистрировать в виде охотничьего оружия определенные виды, которые по сути не являются охотничьим оружием, которые в некоторых странах используются как штурмовое оружие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что готовится по обороту гражданского оружия, уточнив, что новое положение должно эти противоречия устранить."Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

https://ria.ru/20210511/deti-1731753872.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731746836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры эвакуации школьников в Татарстане В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа. 2021-05-11T12:05 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владимир путин, казань, стрельба в школе в казани, происшествия