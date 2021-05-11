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https://ria.ru/20210511/prokuratura-1731806671.html
Прокуратура оценит действия администрации школы в Казани
Прокуратура оценит действия администрации школы в Казани
Прокуроры оценят деятельность администрации школы в Казани в условиях чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:33
2021-05-11T17:27
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Прокуроры оценят деятельность администрации школы в Казани в условиях чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."В Генпрокуратуре России взято на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на школу в Казани. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие", - говорится в сообщении.В настоящее время прокуратура Республики Татарстан начала проверку по факту нападения на школу в Казани. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства."По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль", - отмечают в ведомстве.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://rsport.ria.ru/20210511/okr-1731806506.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731796564.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Прокуратура оценит действия администрации школы в Казани

16:33 11.05.2021 (обновлено: 17:27 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Прокуроры оценят деятельность администрации школы в Казани в условиях чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Генпрокуратуре России взято на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на школу в Казани. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие", - говорится в сообщении.
Логотип Олимпийского комитета России (ОКР) на фасаде его штаб-квартиры в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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ОКР соболезнует родным погибших при нападении на школу в Казани
В настоящее время прокуратура Республики Татарстан начала проверку по факту нападения на школу в Казани. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства.
"По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль", - отмечают в ведомстве.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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