https://ria.ru/20210511/prokuratura-1731806671.html

Прокуратура оценит действия администрации школы в Казани

Прокуратура оценит действия администрации школы в Казани

Прокуроры оценят деятельность администрации школы в Казани в условиях чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:33

2021-05-11T16:33

2021-05-11T17:27

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Прокуроры оценят деятельность администрации школы в Казани в условиях чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."В Генпрокуратуре России взято на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на школу в Казани. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие", - говорится в сообщении.В настоящее время прокуратура Республики Татарстан начала проверку по факту нападения на школу в Казани. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства."По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль", - отмечают в ведомстве.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://rsport.ria.ru/20210511/okr-1731806506.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731796564.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия