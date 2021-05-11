https://ria.ru/20210511/proisshestvie-1731795099.html

Петербуржцы несут цветы и игрушки к представительству Татарстана

Петербуржцы несут цветы и игрушки к представительству Татарстана

Книга памяти после трагедии в школе в Казани создана в постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:31

2021-05-11T15:31

2021-05-11T17:28

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

ленинградская область

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Книга памяти после трагедии в школе в Казани создана в постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили РИА Новости в представительстве."Создана книга памяти. Петербуржцы стоят возле здания представительства, несут цветы, игрушки и пишут соболезнования", - сказал собеседник агентства.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли девять человек, в том числе семь детей. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). -0-

https://ria.ru/20210511/kazan-1731791295.html

россия

ленинградская область

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, ленинградская область, республика татарстан (татарстан), происшествия