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НАК сообщил об одном преступнике, открывшем огонь в казанской школе

НАК сообщил об одном преступнике, открывшем огонь в казанской школе

Вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:57

2021-05-11T11:57

2021-05-11T12:07

происшествия

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета."Сегодня около 9.30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи... Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка", - говорится в релизе.Был ли у преступника сообщник, однозначно пока сказать нельзя. О двух нападавших ранее сообщали источник РИА Новости в силовых структурах Татарстана - по его словам, один был задержан, второй ликвидирован, - а также различные СМИ.Официально существование сообщника не подтверждалось. Из реплики главы Татарстана Рустама Минниханова, впрочем, следовало, что они могут быть, но точно пока сказать не представляется возможным.

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев 2021-05-11T11:57 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань