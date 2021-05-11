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НАК сообщил об одном преступнике, открывшем огонь в казанской школе
НАК сообщил об одном преступнике, открывшем огонь в казанской школе
Вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:57
2021-05-11T11:57
2021-05-11T12:07
происшествия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета."Сегодня около 9.30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи... Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка", - говорится в релизе.Был ли у преступника сообщник, однозначно пока сказать нельзя. О двух нападавших ранее сообщали источник РИА Новости в силовых структурах Татарстана - по его словам, один был задержан, второй ликвидирован, - а также различные СМИ.Официально существование сообщника не подтверждалось. Из реплики главы Татарстана Рустама Минниханова, впрочем, следовало, что они могут быть, но точно пока сказать не представляется возможным.
республика татарстан (татарстан)
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
2021-05-11T11:57
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань