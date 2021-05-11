https://ria.ru/20210511/postradavshie-1731863158.html

Кузнецова навестила в больнице пострадавших в казанской гимназии детей

Кузнецова навестила в больнице пострадавших в казанской гимназии детей

Дети, пострадавшие во время стрельбы в школе Казани, находятся в подавленном состоянии, но дети, несмотря ни на что, оптимистичны, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:50

2021-05-11T23:50

2021-05-11T23:50

стрельба в школе в казани

анна кузнецова

здоровье - общество

рустам минниханов

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Дети, пострадавшие во время стрельбы в школе Казани, находятся в подавленном состоянии, но дети, несмотря ни на что, оптимистичны, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Поговорила с каждым. Конечно, дети находятся в достаточно подавленном состоянии, со всеми общаются психологи, психологов хватает. Маленькие дети есть, есть те, кто постарше, которые уже понимают, что произошло. Те, кто помладше, с ними попроще было завязать разговор, поговорили об увлечениях, о планах, родители со многими находятся рядом", - сказала Кузнецова в видеообращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.Она также рассказала, что посетила самого маленького пациента."Он отходил после наркоза. Все, конечно, переживают, но настроение достаточно боевое. Он мне обещал обязательно выздороветь. И это говорит о том, что дети, несмотря ни на что, оптимистичны", - добавила Кузнецова.По ее словам, огромную благодарность следует выразить врачам, которые лечат пострадавших.

https://ria.ru/20210511/sostoyanie-1731862426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, анна кузнецова, здоровье - общество, рустам минниханов