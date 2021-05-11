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Россия "не теряла" Победу в Великой Отечественной войне, считают в Кремле
Россия "не теряла" Победу в Великой Отечественной войне, считают в Кремле
Россия "не теряла" Победу в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию с... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:18
2021-05-11T12:18
2021-05-11T12:18
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия "не теряла" Победу в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию с соответствующим названием.Ранее "Комсомольская правда" опубликовала статью Юрия Полякова "Мы сами растеряли нашу Победу. Придется воевать за нее снова". Автор, в частности, считает, что любое поношение победы и неуважение к ней должно наказываться так же, как пренебрежение к жертвам Холокоста."Публикацию не видели, комментировать не могу", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как он относится к этой теме."Никто ее (Победу) не терял", - добавил пресс-секретарь президента.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, общество