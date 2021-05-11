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Большинству пострадавших в Казани детей сделали операции
Большинству пострадавших в Казани детей сделали операции
Пострадавшим при стрельбе в Казани детям, которые находятся не в реанимации, провели операции, они отошли от наркоза, сообщила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:46
2021-05-11T21:46
2021-05-11T23:20
россия
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Пострадавшим при стрельбе в Казани детям, которые находятся не в реанимации, провели операции, они отошли от наркоза, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Что касается тех детей, которые находятся не в реанимации, то операции все необходимые им на данный момент уже произведены, все дети уже отошли от наркоза", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия