https://ria.ru/20210511/operatsii-1731855351.html

Большинству пострадавших в Казани детей сделали операции

Большинству пострадавших в Казани детей сделали операции

Пострадавшим при стрельбе в Казани детям, которые находятся не в реанимации, провели операции, они отошли от наркоза, сообщила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T21:46

2021-05-11T21:46

2021-05-11T23:20

россия

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Пострадавшим при стрельбе в Казани детям, которые находятся не в реанимации, провели операции, они отошли от наркоза, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Что касается тех детей, которые находятся не в реанимации, то операции все необходимые им на данный момент уже произведены, все дети уже отошли от наркоза", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210511/evakuatsiya-1731842814.html

россия

казань

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2021

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россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия