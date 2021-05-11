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Муфтий приравнял убийство детей в Рамадан к "убийству всего человечества"
Муфтий приравнял убийство детей в Рамадан к "убийству всего человечества"
Убийство детей в Рамадан в исламе по степени греховности "приравнивается к убийству всего человечества", заявил председатель Духовного управления мусульман... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:18
2021-05-11T18:18
2021-05-11T18:18
религия и мировоззрение
стрельба в школе в казани
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Убийство детей в Рамадан в исламе по степени греховности "приравнивается к убийству всего человечества", заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин."Поступок учинившего расправу над детьми в священный месяц Рамадан не только осуждается, но по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества", - сказал Гайнутдин в видеообращении, размещенном на официальном YouTube-канале ДУМ.Муфтий выразил соболезнования от имени ДУМ, СМР и "многомиллионной мусульманской уммы, разделяющей боль и безутешное горе семей погибших"."Мы молим Аллаха принять души безвинно погибших и удостоить их места в Райской обители. Мы просим Всевышнего дать сил и терпения. Мы в молитве за тех, кто получил ранения и просим у Аллаха исцеления для них. Мы молимся и за тех детей, которые стали свидетелями бесчеловечной расправы и получили глубочайшие душевные раны. Мы молим Господа миров о том, чтобы оградил нас от подобных трагедий", - сказал муфтий.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/video-1731829157.html
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стрельба в школе в казани, россия, дума, следственный комитет россии (ск рф), равиль гайнутдин, рустам минниханов, казань