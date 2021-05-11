https://ria.ru/20210511/memorial-1731848932.html

В Казани стали появляться стихийные мемориалы после трагедии в школе

В Казани стали появляться стихийные мемориалы после трагедии в школе

Стихийные мемориалы возникают возле казанской гимназии № 175, где утром произошла стрельба и погибли дети, сотни горожан идут к ним с цветами, передает... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:31

2021-05-11T20:31

2021-05-11T21:51

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Стихийные мемориалы возникают возле казанской гимназии № 175, где утром произошла стрельба и погибли дети, сотни горожан идут к ним с цветами, передает корреспондент РИА Новости.По периметру здания школы, а также вдоль улицы Джаудата Файзи, где она расположена, устанавливают самодельные мемориалы из школьных парт. До сих пор - в Казани уже сумерки - местные жители, в том числе родственники пострадавших, идут возложить цветы к месту трагедии. Возле входа в учебное заведение неравнодушные горожане выложили цифру "175" из горящих свечей.Полиция пропускает всех желающих, их число не уменьшается, многие пришли с маленькими детьми. На территорию самой школы проход закрыт.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/oon-1731846151.html

россия

казань

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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура. 2021-05-11T20:31 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия