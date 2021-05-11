https://ria.ru/20210511/medvedi-1731814399.html

На Земле Франца-Иосифа на медведей наденут спутниковые ошейники

На Земле Франца-Иосифа на медведей наденут спутниковые ошейники

Российские ученые во время экспедиции "Хозяин Арктики" исследуют популяцию белых медведей в малоизученных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:07

2021-05-11T19:07

2021-05-11T19:44

наука

россия

земля франца-иосифа

баренцево море

тикси

космос - риа наука

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские ученые во время экспедиции "Хозяин Арктики" исследуют популяцию белых медведей в малоизученных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, в частности наденут до 10 спутниковых ошейников на этих животных на Земле Франца-Иосифа, сообщили журналистам организаторы экспедиции.Спутниковые ошейники позволят установить особенности миграции медведей, а также отследить возможное изменение их поведения в связи с изменением климата."В этом году по инициативе Росприроднадзора исследования ("Хозяин Арктики" - ред.) продолжатся. Экспедиция пройдет в два этапа. Первый этап: 14 мая из аэропорта поселка Тикси самолет Л-410 отправится на поиски медведей по десяти маршрутам. Каждый (из этих маршрутов составит) не менее тысячи километров", - сообщается в видеоролике, представленном организаторами на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".Десятого июня начнется второй этап экспедиции - на судне "Михаил Сомов" ученые дойдут до архипелага Земля Франца-Иосифа, где наденут спутниковые ошейники на белых медведей. "В данном случае нам дозволено отловить 10 взрослых особей. Это могут быть и самцы и самки", - сказал научный руководитель первого этапа экспедиции Дмитрий Глазов. Он также отметил, что спутниковые ошейники планируется надевать только на самок, так как по сравнению с самцами у них охват головы больше, чем обхват шеи, и потому ошейник не спадет.В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, АНО "Центр "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей.

https://ria.ru/20210505/kontrol-1731196448.html

https://ria.ru/20210225/simvol-1598913161.html

россия

земля франца-иосифа

баренцево море

тикси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля франца-иосифа, баренцево море, тикси, космос - риа наука, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)