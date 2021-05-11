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Наука
https://ria.ru/20210511/medvedi-1731814399.html
На Земле Франца-Иосифа на медведей наденут спутниковые ошейники
На Земле Франца-Иосифа на медведей наденут спутниковые ошейники
Российские ученые во время экспедиции "Хозяин Арктики" исследуют популяцию белых медведей в малоизученных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:07
2021-05-11T19:44
наука
россия
земля франца-иосифа
баренцево море
тикси
космос - риа наука
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские ученые во время экспедиции "Хозяин Арктики" исследуют популяцию белых медведей в малоизученных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, в частности наденут до 10 спутниковых ошейников на этих животных на Земле Франца-Иосифа, сообщили журналистам организаторы экспедиции.Спутниковые ошейники позволят установить особенности миграции медведей, а также отследить возможное изменение их поведения в связи с изменением климата."В этом году по инициативе Росприроднадзора исследования ("Хозяин Арктики" - ред.) продолжатся. Экспедиция пройдет в два этапа. Первый этап: 14 мая из аэропорта поселка Тикси самолет Л-410 отправится на поиски медведей по десяти маршрутам. Каждый (из этих маршрутов составит) не менее тысячи километров", - сообщается в видеоролике, представленном организаторами на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".Десятого июня начнется второй этап экспедиции - на судне "Михаил Сомов" ученые дойдут до архипелага Земля Франца-Иосифа, где наденут спутниковые ошейники на белых медведей. "В данном случае нам дозволено отловить 10 взрослых особей. Это могут быть и самцы и самки", - сказал научный руководитель первого этапа экспедиции Дмитрий Глазов. Он также отметил, что спутниковые ошейники планируется надевать только на самок, так как по сравнению с самцами у них охват головы больше, чем обхват шеи, и потому ошейник не спадет.В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, АНО "Центр "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей.
https://ria.ru/20210505/kontrol-1731196448.html
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россия
земля франца-иосифа
баренцево море
тикси
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россия, земля франца-иосифа, баренцево море, тикси, космос - риа наука, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

На Земле Франца-Иосифа на медведей наденут спутниковые ошейники

19:07 11.05.2021 (обновлено: 19:44 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелые медведи
Белые медведи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Деминов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские ученые во время экспедиции "Хозяин Арктики" исследуют популяцию белых медведей в малоизученных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, в частности наденут до 10 спутниковых ошейников на этих животных на Земле Франца-Иосифа, сообщили журналистам организаторы экспедиции.
Спутниковые ошейники позволят установить особенности миграции медведей, а также отследить возможное изменение их поведения в связи с изменением климата.
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"В этом году по инициативе Росприроднадзора исследования ("Хозяин Арктики" - ред.) продолжатся. Экспедиция пройдет в два этапа. Первый этап: 14 мая из аэропорта поселка Тикси самолет Л-410 отправится на поиски медведей по десяти маршрутам. Каждый (из этих маршрутов составит) не менее тысячи километров", - сообщается в видеоролике, представленном организаторами на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".
Десятого июня начнется второй этап экспедиции - на судне "Михаил Сомов" ученые дойдут до архипелага Земля Франца-Иосифа, где наденут спутниковые ошейники на белых медведей. "В данном случае нам дозволено отловить 10 взрослых особей. Это могут быть и самцы и самки", - сказал научный руководитель первого этапа экспедиции Дмитрий Глазов. Он также отметил, что спутниковые ошейники планируется надевать только на самок, так как по сравнению с самцами у них охват головы больше, чем обхват шеи, и потому ошейник не спадет.
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НаукаРоссияЗемля Франца-ИосифаБаренцево мореТиксиКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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