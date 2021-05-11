На Земле Франца-Иосифа на медведей наденут спутниковые ошейники
19:07 11.05.2021 (обновлено: 19:44 11.05.2021)
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские ученые во время экспедиции "Хозяин Арктики" исследуют популяцию белых медведей в малоизученных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, в частности наденут до 10 спутниковых ошейников на этих животных на Земле Франца-Иосифа, сообщили журналистам организаторы экспедиции.
Спутниковые ошейники позволят установить особенности миграции медведей, а также отследить возможное изменение их поведения в связи с изменением климата.
"В этом году по инициативе Росприроднадзора исследования ("Хозяин Арктики" - ред.) продолжатся. Экспедиция пройдет в два этапа. Первый этап: 14 мая из аэропорта поселка Тикси самолет Л-410 отправится на поиски медведей по десяти маршрутам. Каждый (из этих маршрутов составит) не менее тысячи километров", - сообщается в видеоролике, представленном организаторами на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".
Десятого июня начнется второй этап экспедиции - на судне "Михаил Сомов" ученые дойдут до архипелага Земля Франца-Иосифа, где наденут спутниковые ошейники на белых медведей. "В данном случае нам дозволено отловить 10 взрослых особей. Это могут быть и самцы и самки", - сказал научный руководитель первого этапа экспедиции Дмитрий Глазов. Он также отметил, что спутниковые ошейники планируется надевать только на самок, так как по сравнению с самцами у них охват головы больше, чем обхват шеи, и потому ошейник не спадет.
В 2020 году подписано соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, АНО "Центр "Арктические инициативы" и Экологическим фондом "Чистые моря" о реализации экологического проекта по изучению белого медведя и других морских млекопитающих "Хозяин Арктики". В августе того же года Экологическим фондом "Чистые моря" совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей.