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Матвиенко прокомментировала ситуацию со стрельбой в школе в Казани

Матвиенко прокомментировала ситуацию со стрельбой в школе в Казани

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к мобилизации усилий родителей, госорганов и спецслужб для недопущения повторения трагедии в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:14

2021-05-11T13:14

2021-05-11T13:14

стрельба в школе в казани

валентина матвиенко

совет федерации рф

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к мобилизации усилий родителей, госорганов и спецслужб для недопущения повторения трагедии в Казани.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Необходимо мобилизовать все силы и возможности родительской общественности, госорганов и специальных служб для того, чтобы принять другие меры по недопущению впредь подобных трагедий", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко на имя президента Татарстана Рустама Минниханова.

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, валентина матвиенко, совет федерации рф, рустам минниханов, казань, происшествия