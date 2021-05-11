Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Производитель госзнаков почтовой оплаты АО "Марка" выпустил марки, посвященные разработкам Фонда перспективных исследований, в том числе роботу "Федору", говорится на сайте предприятий.
На сайте представлены марки с изображением антропоморфного робота "Федора", циклолета "Циклон" (аппарат вертикального взлета), робототехнической платформы "Маркер" и автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь". Тираж каждой марки составил 110 тысяч экземпляров. Также доступен лист из четырех марок вместе. Каждая марка оценена в 24 рубля.
Как пояснили РИА Новости в Фонде перспективных исследований, выпуск марок согласован с Фондом и посвящен году науки и технологий, техническим достижениям России.
FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) (позывной Skybot F-850) - антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа 2019 года FEDOR совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле пилота.
Проект "Циклон" - это общее название для циклолётов вертикального взлёта. Его разработали Фонд перспективных исследований совместно с Институтом теплофизики РАН и научно-производственное предприятие "Автономные аэрокосмические системы". Беспилотный летательный аппарат проекта "Циклон" способен транспортировать до 20 килограммов, оставаясь незамеченным.
Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.
"Витязь" - российский автономный необитаемый подводный аппарат. 8 мая 2020 года он достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину в 10 028 метров.
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