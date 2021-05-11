https://ria.ru/20210511/marka-1731815513.html

Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку

Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку

Производитель госзнаков почтовой оплаты АО "Марка" выпустил марки, посвященные разработкам Фонда перспективных исследований, в том числе роботу "Федору",... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:15

2021-05-11T17:15

2021-05-11T17:15

россия

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

нпо "андроидная техника"

фонд перспективных исследований

международная космическая станция (мкс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

технологии

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Производитель госзнаков почтовой оплаты АО "Марка" выпустил марки, посвященные разработкам Фонда перспективных исследований, в том числе роботу "Федору", говорится на сайте предприятий.На сайте представлены марки с изображением антропоморфного робота "Федора", циклолета "Циклон" (аппарат вертикального взлета), робототехнической платформы "Маркер" и автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь". Тираж каждой марки составил 110 тысяч экземпляров. Также доступен лист из четырех марок вместе. Каждая марка оценена в 24 рубля.Как пояснили РИА Новости в Фонде перспективных исследований, выпуск марок согласован с Фондом и посвящен году науки и технологий, техническим достижениям России.FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) (позывной Skybot F-850) - антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа 2019 года FEDOR совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле пилота.Проект "Циклон" - это общее название для циклолётов вертикального взлёта. Его разработали Фонд перспективных исследований совместно с Институтом теплофизики РАН и научно-производственное предприятие "Автономные аэрокосмические системы". Беспилотный летательный аппарат проекта "Циклон" способен транспортировать до 20 килограммов, оставаясь незамеченным.Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно."Витязь" - российский автономный необитаемый подводный аппарат. 8 мая 2020 года он достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину в 10 028 метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/robot-1727830685.html

https://ria.ru/20201011/robot-1579254683.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, международная космическая станция (мкс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, общество