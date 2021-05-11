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Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку
Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку
Производитель госзнаков почтовой оплаты АО "Марка" выпустил марки, посвященные разработкам Фонда перспективных исследований, в том числе роботу "Федору",... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:15
2021-05-11T17:15
россия
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
международная космическая станция (мкс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
технологии
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Производитель госзнаков почтовой оплаты АО "Марка" выпустил марки, посвященные разработкам Фонда перспективных исследований, в том числе роботу "Федору", говорится на сайте предприятий.На сайте представлены марки с изображением антропоморфного робота "Федора", циклолета "Циклон" (аппарат вертикального взлета), робототехнической платформы "Маркер" и автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь". Тираж каждой марки составил 110 тысяч экземпляров. Также доступен лист из четырех марок вместе. Каждая марка оценена в 24 рубля.Как пояснили РИА Новости в Фонде перспективных исследований, выпуск марок согласован с Фондом и посвящен году науки и технологий, техническим достижениям России.FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) (позывной Skybot F-850) - антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа 2019 года FEDOR совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле пилота.Проект "Циклон" - это общее название для циклолётов вертикального взлёта. Его разработали Фонд перспективных исследований совместно с Институтом теплофизики РАН и научно-производственное предприятие "Автономные аэрокосмические системы". Беспилотный летательный аппарат проекта "Циклон" способен транспортировать до 20 килограммов, оставаясь незамеченным.Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно."Витязь" - российский автономный необитаемый подводный аппарат. 8 мая 2020 года он достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину в 10 028 метров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/robot-1727830685.html
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россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, международная космическая станция (мкс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, общество

Антропоморфному роботу "Федору" посвятили почтовую марку

17:15 11.05.2021
 
© АО "Марка"Марка с изображением антропоморфного робота "Федора"
Марка с изображением антропоморфного робота Федора - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© АО "Марка"
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Производитель госзнаков почтовой оплаты АО "Марка" выпустил марки, посвященные разработкам Фонда перспективных исследований, в том числе роботу "Федору", говорится на сайте предприятий.
На сайте представлены марки с изображением антропоморфного робота "Федора", циклолета "Циклон" (аппарат вертикального взлета), робототехнической платформы "Маркер" и автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь". Тираж каждой марки составил 110 тысяч экземпляров. Также доступен лист из четырех марок вместе. Каждая марка оценена в 24 рубля.
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на XIII Международной научно-практической конференции Пилотируемые полёты в космос - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Как пояснили РИА Новости в Фонде перспективных исследований, выпуск марок согласован с Фондом и посвящен году науки и технологий, техническим достижениям России.
FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) (позывной Skybot F-850) - антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа 2019 года FEDOR совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле пилота.
Проект "Циклон" - это общее название для циклолётов вертикального взлёта. Его разработали Фонд перспективных исследований совместно с Институтом теплофизики РАН и научно-производственное предприятие "Автономные аэрокосмические системы". Беспилотный летательный аппарат проекта "Циклон" способен транспортировать до 20 килограммов, оставаясь незамеченным.
Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Платформа "Маркер" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном. Вооружение - пулемет и две противотанковые управляемые ракеты. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.
"Витязь" - российский автономный необитаемый подводный аппарат. 8 мая 2020 года он достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину в 10 028 метров.
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на XIII Международной научно-практической конференции Пилотируемые полёты в космос - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября 2020, 10:35
Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов
 
РоссияРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)НПО "Андроидная техника"Фонд перспективных исследованийМеждународная космическая станция (МКС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТехнологииОбщество
 
 
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