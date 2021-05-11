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Кузнецова прокомментировала трагедию в Казани
Кузнецова прокомментировала трагедию в Казани
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя трагедию в Казани, заявила, что стрелять по детям – это верх трусости,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:46
2021-05-11T12:46
2021-05-11T15:48
стрельба в школе в казани
россия
анна кузнецова
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя трагедию в Казани, заявила, что стрелять по детям – это верх трусости, добавив, что аппарат омбудсмена находится на связи с уполномоченными структурами и ведомствами Татарстана.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний подросток, на него официально зарегистрировано оружие."Сегодня произошла трагедия в Казани, погибли дети. ... Мы на связи с регионами, разными ведомствами ... Верх трусости - стрелять по детям. Мы работаем дальше, выражаем соболезнования от всего сердца", - сказала Кузнецова на заседании Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка.Детский омбудсмен объявила минуту молчания в связи с жертвами трагедии в казанской школе.Ранее Кузнецова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Татарстана и готова оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731737793.html
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Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
2021-05-11T12:46
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