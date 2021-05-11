https://ria.ru/20210511/kuznetsova-1731760388.html

Кузнецова прокомментировала трагедию в Казани

Кузнецова прокомментировала трагедию в Казани

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя трагедию в Казани, заявила, что стрелять по детям – это верх трусости,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:46

2021-05-11T12:46

2021-05-11T15:48

стрельба в школе в казани

россия

анна кузнецова

рустам минниханов

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a866a2e682f8ba57c6edbb1e60ebb007.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя трагедию в Казани, заявила, что стрелять по детям – это верх трусости, добавив, что аппарат омбудсмена находится на связи с уполномоченными структурами и ведомствами Татарстана.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний подросток, на него официально зарегистрировано оружие."Сегодня произошла трагедия в Казани, погибли дети. ... Мы на связи с регионами, разными ведомствами ... Верх трусости - стрелять по детям. Мы работаем дальше, выражаем соболезнования от всего сердца", - сказала Кузнецова на заседании Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка.Детский омбудсмен объявила минуту молчания в связи с жертвами трагедии в казанской школе.Ранее Кузнецова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Татарстана и готова оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731737793.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры эвакуации школьников в Татарстане В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа. 2021-05-11T12:46 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, анна кузнецова, рустам минниханов, казань, происшествия