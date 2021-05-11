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В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО
В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции введен в районе казанской школы, где произошла стрельба, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:21
2021-05-11T11:21
2021-05-11T11:31
стрельба в школе в казани
ирина волк
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в районе казанской школы, где произошла стрельба, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу. Как отмечал глава Татарстана Рустам Минниханов, четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в школе в Казани, 16 человек находятся в больнице."Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сказала официальный представитель МВД РФ.
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Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка
Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка
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видео, стрельба в школе в казани, ирина волк, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия