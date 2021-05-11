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В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО

В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в районе казанской школы, где произошла стрельба, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:21

2021-05-11T11:21

2021-05-11T11:31

стрельба в школе в казани

ирина волк

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в районе казанской школы, где произошла стрельба, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу. Как отмечал глава Татарстана Рустам Минниханов, четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в школе в Казани, 16 человек находятся в больнице."Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сказала официальный представитель МВД РФ.

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка Кадры внутри казанской школы после ликвидации второго стрелка 2021-05-11T11:21 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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