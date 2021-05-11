https://ria.ru/20210511/kazan-1731863704.html
Люди несут цветы к казанской гимназии
Люди несут цветы к казанской гимназии
К 23:00 у школы №175 в Казани по-прежнему много людей, пришедших возложить цветы в память о погибших во время стрельбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-11T23:59
2021-05-11T23:59
2021-05-12T00:02
стрельба в школе в казани
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. К 23:00 у школы №175 в Казани по-прежнему много людей, пришедших возложить цветы в память о погибших во время стрельбы, передает корреспондент РИА Новости.По подсчетам корреспондента, в данный момент около 500 человек находится перед заграждениями, в руках у многих цветы и детские игрушки.Вход к школе преграждают сотрудники Росгвардии, они пропускают пришедших возложить цветы маленькими группами.Многие из тех, кто пришёл почтить память погибших, узнали о произошедшем из СМИ и соцсетей, и не знают никого из тех, кто работал и учился в школе. Многие люди приходят к школе с детьми, некоторые - с колясками.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. К 23:00 у школы №175 в Казани по-прежнему много людей, пришедших возложить цветы в память о погибших во время стрельбы, передает корреспондент РИА Новости.
По подсчетам корреспондента, в данный момент около 500 человек находится перед заграждениями, в руках у многих цветы и детские игрушки.
Вход к школе преграждают сотрудники Росгвардии, они пропускают пришедших возложить цветы маленькими группами.
Многие из тех, кто пришёл почтить память погибших, узнали о произошедшем из СМИ и соцсетей, и не знают никого из тех, кто работал и учился в школе. Многие люди приходят к школе с детьми, некоторые - с колясками.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).