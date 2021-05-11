https://ria.ru/20210511/kazan-1731844391.html
Стрелявшему в казанской школе грозит пожизненный срок
Стрелявшему в казанской школе грозит пожизненный срок
Юноше, который убил девять человек в одной из школ Казани, согласно действующему законодательству, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:50
2021-05-11T19:50
2021-05-11T19:50
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Юноше, который убил девять человек в одной из школ Казани, согласно действующему законодательству, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Одиннадцатого мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Убийство двух или более лиц... наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью", - отмечается в соответствующей статье УК РФ.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731843530.html
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия