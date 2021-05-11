https://ria.ru/20210511/kazan-1731800395.html

Спецборт МЧС прибыл в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе

Спецборт МЧС прибыл в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе

Медицинский самолет МЧС России прибыл в аэропорт Казани для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:00

2021-05-11T16:00

2021-05-11T16:00

стрельба в школе в казани

россия

ил-76

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рустам минниханов

москва

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Медицинский самолет МЧС России прибыл в аэропорт Казани для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее сообщалось, что медицинский самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в местной школе."В 15.42 борт приземлился в аэропорту города Казани", - сказал собеседник агентства.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году. В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

москва

челябинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, ил-76, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, москва, челябинск, происшествия