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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210511/kazan-1731788488.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани, отметив, что произошедшее поднимает вопрос о пересмотре... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:05
2021-05-11T15:05
религия и мировоззрение
стрельба в школе в казани
россия
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани, отметив, что произошедшее поднимает вопрос о пересмотре норм, регулирующих приобретение и хранение оружия."С глубокой скорбью воспринял известие о жестоком преступлении... Прошу передать мои искренние соболезнования всем, кого коснулось это несчастье. Надеюсь, что руководство республики окажет всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших. Клирики Татарстанской митрополии, со своей стороны, готовы духовно поддержать всех находящихся ныне в скорбных обстоятельствах и нуждающихся в утешении", - говорится в обращении к главе Татарстана, которое опубликовано на сайте РПЦ.Он отметил, что произошедшая трагедия "ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих распространение огнестрельного оружия"."Возношу молитвы ко Господу, дабы Он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление", - заключил патриарх.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, россия, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

15:05 11.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани, отметив, что произошедшее поднимает вопрос о пересмотре норм, регулирующих приобретение и хранение оружия.
"С глубокой скорбью воспринял известие о жестоком преступлении... Прошу передать мои искренние соболезнования всем, кого коснулось это несчастье. Надеюсь, что руководство республики окажет всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших. Клирики Татарстанской митрополии, со своей стороны, готовы духовно поддержать всех находящихся ныне в скорбных обстоятельствах и нуждающихся в утешении", - говорится в обращении к главе Татарстана, которое опубликовано на сайте РПЦ.
Он отметил, что произошедшая трагедия "ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих распространение огнестрельного оружия".
"Возношу молитвы ко Господу, дабы Он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление", - заключил патриарх.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 13:27
НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани
 
Религия и мировоззрениеСтрельба в школе в КазаниРоссияРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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