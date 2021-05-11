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Устроивший стрельбу в Казани владел оружием законно, заявили в Росгвардии

Устроивший стрельбу в Казани владел оружием законно, заявили в Росгвардии

В Росгвардии подтверждают, что устроивший стрельбу в школе в Казани владел оружием на законных основаниях. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:40

2021-05-11T14:40

2021-05-11T14:49

россия

валерий грибакин

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Росгвардии подтверждают, что устроивший стрельбу в школе в Казани владел оружием на законных основаниях."Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и вместе с другими правоохранительными органам задержали злоумышленника, который владел зарегистрированным оружием", - сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний подросток, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 2021-05-11T14:40 true PT1M37S

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