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Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в Казани
Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в Казани
Опубликован список 21 пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани, 13 находятся в состоянии средней тяжести, 8 - в тяжелом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:13
2021-05-11T14:13
2021-05-11T14:35
стрельба в школе в казани
россия
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Опубликован список 21 пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани, 13 находятся в состоянии средней тяжести, 8 - в тяжелом, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ".Среди пострадавших школьники 7-15 лет, а также взрослые 19, 50 и 62 лет. Возраст еще одного пострадавшего уточняется.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
2021-05-11T14:13
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стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия