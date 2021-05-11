https://ria.ru/20210511/kazan-1731777533.html

Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в Казани

Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в Казани

Опубликован список 21 пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани, 13 находятся в состоянии средней тяжести, 8 - в тяжелом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:13

2021-05-11T14:13

2021-05-11T14:35

стрельба в школе в казани

россия

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731749897_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_cee5e6d4582c509b741f1da6dad959e2.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Опубликован список 21 пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани, 13 находятся в состоянии средней тяжести, 8 - в тяжелом, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ".Среди пострадавших школьники 7-15 лет, а также взрослые 19, 50 и 62 лет. Возраст еще одного пострадавшего уточняется.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 2021-05-11T14:13 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия