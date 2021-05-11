https://ria.ru/20210511/kazan-1731776784.html
Школу в Казани, где произошло ЧП, охраняла вахтерша, сообщили власти
Школу в Казани, где произошло ЧП, охраняла вахтерша, сообщили власти
Гимназию в Казани, где произошла стрельба, охраняла вахтерша, была установлена тревожная кнопка, частное охранное предприятие работало в этом учебном заведении... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:08
2021-05-11T14:08
2021-05-11T14:08
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Гимназию в Казани, где произошла стрельба, охраняла вахтерша, была установлена тревожная кнопка, частное охранное предприятие работало в этом учебном заведении три года назад, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на слова заместителя директора школы №175 Галины Ухвановой."В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме", - цитирует мэрия Казани слова Ухвановой.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
2021-05-11T14:08
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия