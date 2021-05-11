https://ria.ru/20210511/kazan-1731769343.html

Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом

Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом

Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе №175 терактом, направленным против детей. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:34

2021-05-11T13:34

2021-05-11T13:44

ильсур метшин

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731750005_0:90:3324:1961_1920x0_80_0_0_9264eee15423e53ba3581731800efd23.jpg

УФА, 11 мая – РИА Новости. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе №175 терактом, направленным против детей."Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, - самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших с результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Метшин в Instagram.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, будут организованы проверки всех учебных заведений.

https://ria.ru/20210511/video-1731768158.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильсур метшин, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия