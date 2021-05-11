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Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом
Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе №175 терактом, направленным против детей. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:34
2021-05-11T13:34
2021-05-11T13:44
ильсур метшин
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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УФА, 11 мая – РИА Новости. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе №175 терактом, направленным против детей."Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, - самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших с результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Метшин в Instagram.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, будут организованы проверки всех учебных заведений.
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ильсур метшин, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия