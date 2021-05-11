Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/kazan-1731764697.html
В Общественной палате прокомментировали трагедию в Казани
В Общественной палате прокомментировали трагедию в Казани
Трагедия в Казани - еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:08
2021-05-11T15:48
россия
александр малькевич
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731744499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_996c800162fe31ff83d91391873cd85c.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Трагедия в Казани - еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за публикуемый там контент, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.Некоторые СМИ позже обратили внимание, что предположительно стрелявший за несколько дней до нападения завел телеграм-канал под названием "Бог", где публиковал призывы к массовым убийствам.Ответственность социальных сетей за недостаточный контроль публикуемого контента, по мнению общественника, необходимо оперативно пересмотреть."Произошедшее - это еще один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях. Тот канал, который вел террорист под именем "Бог", это самый яркий пример того, о чем мы говорим. У нас анонимы клевещут на людей, анонимы организовывают кампании травли, анонимы вбрасывают фейки, и все это им сходит с рук. Сколько еще должно таких "страшных звоночков" прозвенеть, чтобы наши законодатели обратили внимание на то, что огромная сфера нашей жизни находится в сети, и она реально несет опасность", - добавил Малькевич.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731760856.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
2021-05-11T13:08
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731744499_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d61916d0659ee7e556d23cebe710e7d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр малькевич, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия

В Общественной палате прокомментировали трагедию в Казани

13:08 11.05.2021 (обновлено: 15:48 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Трагедия в Казани - еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за публикуемый там контент, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 12:50Сказано в эфире
Сенатор призвал усилить надзор за оборотом оружия после стрельбы в Казани
Некоторые СМИ позже обратили внимание, что предположительно стрелявший за несколько дней до нападения завел телеграм-канал под названием "Бог", где публиковал призывы к массовым убийствам.
"В Общественной палате России неоднократно говорили, что законы, регулирующие интернет, у нас, мягко говоря, работают не в полной мере в стране. Мы так и не приняли закон , который поставил бы запрет кибербуллингу детей. Мы не начали бороться с анонимностью в интернете. Теперь мы констатируем, что закон о саморегулировании социальных сетей, который у нас принят, тоже не работает. Социальные сети, мягко говоря, не в полной мере, мы это видим сейчас на примере Казани, фильтруют контент, который публикуют пользователи", - заявил Малькевич.
Ответственность социальных сетей за недостаточный контроль публикуемого контента, по мнению общественника, необходимо оперативно пересмотреть.
"Произошедшее - это еще один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях. Тот канал, который вел террорист под именем "Бог", это самый яркий пример того, о чем мы говорим. У нас анонимы клевещут на людей, анонимы организовывают кампании травли, анонимы вбрасывают фейки, и все это им сходит с рук. Сколько еще должно таких "страшных звоночков" прозвенеть, чтобы наши законодатели обратили внимание на то, что огромная сфера нашей жизни находится в сети, и она реально несет опасность", - добавил Малькевич.
 
РоссияАлександр МалькевичРустам МиннихановСтрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
00:32Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
00:27В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:24Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
Лента новостейМолния