https://ria.ru/20210511/kazan-1731764697.html
В Общественной палате прокомментировали трагедию в Казани
В Общественной палате прокомментировали трагедию в Казани
Трагедия в Казани - еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:08
2021-05-11T13:08
2021-05-11T15:48
россия
александр малькевич
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Трагедия в Казани - еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за публикуемый там контент, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.Некоторые СМИ позже обратили внимание, что предположительно стрелявший за несколько дней до нападения завел телеграм-канал под названием "Бог", где публиковал призывы к массовым убийствам.Ответственность социальных сетей за недостаточный контроль публикуемого контента, по мнению общественника, необходимо оперативно пересмотреть."Произошедшее - это еще один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях. Тот канал, который вел террорист под именем "Бог", это самый яркий пример того, о чем мы говорим. У нас анонимы клевещут на людей, анонимы организовывают кампании травли, анонимы вбрасывают фейки, и все это им сходит с рук. Сколько еще должно таких "страшных звоночков" прозвенеть, чтобы наши законодатели обратили внимание на то, что огромная сфера нашей жизни находится в сети, и она реально несет опасность", - добавил Малькевич.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731760856.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
2021-05-11T13:08
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россия, александр малькевич, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Трагедия в Казани
- еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за публикуемый там контент, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ
по СМИ Александр Малькевич
.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Некоторые СМИ позже обратили внимание, что предположительно стрелявший за несколько дней до нападения завел телеграм-канал под названием "Бог", где публиковал призывы к массовым убийствам.
"В Общественной палате России
неоднократно говорили, что законы, регулирующие интернет, у нас, мягко говоря, работают не в полной мере в стране. Мы так и не приняли закон , который поставил бы запрет кибербуллингу детей. Мы не начали бороться с анонимностью в интернете. Теперь мы констатируем, что закон о саморегулировании социальных сетей, который у нас принят, тоже не работает. Социальные сети, мягко говоря, не в полной мере, мы это видим сейчас на примере Казани, фильтруют контент, который публикуют пользователи", - заявил Малькевич.
Ответственность социальных сетей за недостаточный контроль публикуемого контента, по мнению общественника, необходимо оперативно пересмотреть.
"Произошедшее - это еще один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях. Тот канал, который вел террорист под именем "Бог", это самый яркий пример того, о чем мы говорим. У нас анонимы клевещут на людей, анонимы организовывают кампании травли, анонимы вбрасывают фейки, и все это им сходит с рук. Сколько еще должно таких "страшных звоночков" прозвенеть, чтобы наши законодатели обратили внимание на то, что огромная сфера нашей жизни находится в сети, и она реально несет опасность", - добавил Малькевич.