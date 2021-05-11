https://ria.ru/20210511/kazan-1731764697.html

В Общественной палате прокомментировали трагедию в Казани

В Общественной палате прокомментировали трагедию в Казани

Трагедия в Казани - еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:08

2021-05-11T13:08

2021-05-11T15:48

россия

александр малькевич

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731744499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_996c800162fe31ff83d91391873cd85c.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Трагедия в Казани - еще одно подтверждение необходимости "закончить с анонимностью" в социальных сетях и ужесточить ответственность интернет-платформ за публикуемый там контент, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.Некоторые СМИ позже обратили внимание, что предположительно стрелявший за несколько дней до нападения завел телеграм-канал под названием "Бог", где публиковал призывы к массовым убийствам.Ответственность социальных сетей за недостаточный контроль публикуемого контента, по мнению общественника, необходимо оперативно пересмотреть."Произошедшее - это еще один повод для того, чтобы закончить с анонимностью в социальных сетях. Тот канал, который вел террорист под именем "Бог", это самый яркий пример того, о чем мы говорим. У нас анонимы клевещут на людей, анонимы организовывают кампании травли, анонимы вбрасывают фейки, и все это им сходит с рук. Сколько еще должно таких "страшных звоночков" прозвенеть, чтобы наши законодатели обратили внимание на то, что огромная сфера нашей жизни находится в сети, и она реально несет опасность", - добавил Малькевич.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731760856.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры эвакуации школьников в Татарстане В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа. 2021-05-11T13:08 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия