https://ria.ru/20210511/kazan-1731759494.html
Врачи НИИ детской хирургии готовы вылететь в Казань, заявил Рошаль
Врачи НИИ детской хирургии готовы вылететь в Казань, заявил Рошаль
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии готовы вылететь в Казань и принять детей, пострадавших при стрельбе в школе, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:43
2021-05-11T12:43
2021-05-11T12:43
стрельба в школе в казани
здоровье - общество
национальная медицинская палата
леонид рошаль
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии готовы вылететь в Казань и принять детей, пострадавших при стрельбе в школе, заявил РИА Новости президент института, президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Мы всегда в состоянии полной готовности и за 30 минут готовы вылететь комплексной бригадой, но пока этих вопросов перед нами никто не ставил", - сказал Рошаль.
https://ria.ru/20210511/deti-1731753872.html
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стрельба в школе в казани, здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, рустам минниханов, казань, происшествия