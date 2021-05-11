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Врачи НИИ детской хирургии готовы вылететь в Казань, заявил Рошаль
Врачи НИИ детской хирургии готовы вылететь в Казань, заявил Рошаль
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии готовы вылететь в Казань и принять детей, пострадавших при стрельбе в школе, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:43
2021-05-11T12:43
стрельба в школе в казани
здоровье - общество
национальная медицинская палата
леонид рошаль
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии готовы вылететь в Казань и принять детей, пострадавших при стрельбе в школе, заявил РИА Новости президент института, президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Мы всегда в состоянии полной готовности и за 30 минут готовы вылететь комплексной бригадой, но пока этих вопросов перед нами никто не ставил", - сказал Рошаль.
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стрельба в школе в казани, здоровье - общество, национальная медицинская палата, леонид рошаль, рустам минниханов, казань, происшествия

Врачи НИИ детской хирургии готовы вылететь в Казань, заявил Рошаль

12:43 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии готовы вылететь в Казань и принять детей, пострадавших при стрельбе в школе, заявил РИА Новости президент института, президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
"Мы всегда в состоянии полной готовности и за 30 минут готовы вылететь комплексной бригадой, но пока этих вопросов перед нами никто не ставил", - сказал Рошаль.
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
12:21
Состояние шести детей, пострадавших при стрельбе в Казани, крайне тяжелое
 
Стрельба в школе в КазаниЗдоровье - ОбществоНациональная медицинская палатаЛеонид РошальРустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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