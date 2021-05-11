https://ria.ru/20210511/kazan-1731753720.html

Захарова выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Захарова выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что "сердце разрывается" в связи с трагедией в казанской школе, рассказав также, что мероприятие в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:21

2021-05-11T12:21

2021-05-11T12:21

стрельба в школе в казани

джейхун байрамов

россия

никол пашинян

мария захарова

азербайджан

армения

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что "сердце разрывается" в связи с трагедией в казанской школе, рассказав также, что мероприятие в Баку с участием министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова началось с минуты молчания.Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном. Ранее сообщалось, что Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку выразил соболезнования российскому коллеге в связи с трагедией в Казани.В своем аккаунте в Facebook Захарова написала: "Казань. Сердце разрывается". Она также заметила, что "пресс-конференция министров иностранных дел России и Азербайджана в Баку началась с минуты молчания".Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

россия

азербайджан

армения

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стрельба в школе в казани, джейхун байрамов, россия, никол пашинян, мария захарова, азербайджан, армения, происшествия