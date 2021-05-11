https://ria.ru/20210511/kazan-1731751215.html
Комитет ГД пересмотрит законы об обороте оружия после стрельбы в Казани
Комитет ГД пересмотрит законы об обороте оружия после стрельбы в Казани
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы дал поручение комитету по безопасности проанализировать законодательство по обороту оружия, а также... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:09
2021-05-11T12:09
2021-05-11T12:22
стрельба в казани
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общество
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы дал поручение комитету по безопасности проанализировать законодательство по обороту оружия, а также обратил внимание на роль интернета, который мог привести к трагедии в Казани.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Давайте со своей стороны сделаем все, чтобы такого больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы… Все происходит как правило с использованием интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и эти вопросы. Но и вопросы, связанные с оборотом оружия", - сказал Володин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731753561.html
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стрельба в казани, госдума рф, казань, общество