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Комитет ГД пересмотрит законы об обороте оружия после стрельбы в Казани
Комитет ГД пересмотрит законы об обороте оружия после стрельбы в Казани
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы дал поручение комитету по безопасности проанализировать законодательство по обороту оружия, а также... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:09
2021-05-11T12:22
стрельба в казани
госдума рф
казань
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы дал поручение комитету по безопасности проанализировать законодательство по обороту оружия, а также обратил внимание на роль интернета, который мог привести к трагедии в Казани.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Давайте со своей стороны сделаем все, чтобы такого больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы… Все происходит как правило с использованием интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и эти вопросы. Но и вопросы, связанные с оборотом оружия", - сказал Володин.
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стрельба в казани, госдума рф, казань, общество

Комитет ГД пересмотрит законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

12:09 11.05.2021 (обновлено: 12:22 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы дал поручение комитету по безопасности проанализировать законодательство по обороту оружия, а также обратил внимание на роль интернета, который мог привести к трагедии в Казани.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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"Давайте со своей стороны сделаем все, чтобы такого больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы… Все происходит как правило с использованием интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и эти вопросы. Но и вопросы, связанные с оборотом оружия", - сказал Володин.
 
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