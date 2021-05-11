https://ria.ru/20210511/kazan-1731739809.html
Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов
Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов
Пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены, идут следственные действия, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:19
2021-05-11T11:19
2021-05-11T11:35
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены, идут следственные действия, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов."Других пособников пока не определили. Идут следственные действия, все силы развернуты", - сказал Минниханов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Минниханов сообщил, что четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице. Представитель экстренных служб сообщал об 11 погибших.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731740882.html
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Президент Татарстана прибыл на место происшествия
Президент Татарстана прибыл к зданию школы №175 после стрельбы
2021-05-11T11:19
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рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия