https://ria.ru/20210511/kazan-1731739809.html

Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов

Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов

Пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены, идут следственные действия, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:19

2021-05-11T11:19

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рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены, идут следственные действия, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов."Других пособников пока не определили. Идут следственные действия, все силы развернуты", - сказал Минниханов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Минниханов сообщил, что четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице. Представитель экстренных служб сообщал об 11 погибших.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731740882.html

казань

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2021

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Президент Татарстана прибыл на место происшествия Президент Татарстана прибыл к зданию школы №175 после стрельбы 2021-05-11T11:19 true PT0M14S

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рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия