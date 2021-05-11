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Глава Татарстана выехал на место ЧП в казанской школе
Глава Татарстана выехал на место ЧП в казанской школе
Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП в школе в Казани, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:22
2021-05-11T10:22
2021-05-11T10:33
рустам минниханов
казань
стрельба в школе в казани
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП в школе в Казани, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Сообщалось о гибели 6 учеников и учителя."Президент выехал на место", - сообщила Галимова, не приводя больше никаких подробностей.Ранее агентству сообщили в региональном минздраве, что на вызов отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
https://ria.ru/20210511/shkola-1731724312.html
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рустам минниханов, казань, стрельба в школе в казани, происшествия