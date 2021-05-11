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Израиль заявил, что оставляет за собой право защищать суверенитет
Израиль заявил, что оставляет за собой право защищать суверенитет
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази на фоне обстрелов из сектора Газа поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил, что Израиль оставляет за собой право... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T22:28
2021-05-11T22:45
энтони блинкен
ашкелон
тель-авив
сша
мид израиля‎
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Израиля Габи Ашкенази на фоне обстрелов из сектора Газа поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил, что Израиль оставляет за собой право защищать свой суверенитет."Я только что разговаривал с госсекретарем Блинкеном. Я подчеркнул ему, что Израиль оставляет за собой право защищать свой суверенитет и не допустит попытки причинить вред своим гражданам", - написал Ашкенази в Twitter.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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Кадры воздушной тревоги и работы системы ПРО в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве не смолкают, активно работает система перехвата.
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энтони блинкен, ашкелон, тель-авив, сша, мид израиля‎, в мире

Израиль заявил, что оставляет за собой право защищать суверенитет

22:28 11.05.2021 (обновлено: 22:45 11.05.2021)
 
© AFP 2021 / Abbas Momani Израильские военные во время столкновений с палестинскими протестующими в районе городе Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017
Израильские военные во время столкновений с палестинскими протестующими в районе городе Рамалла на Западном берегу. 7 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AFP 2021 / Abbas Momani
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Израиля Габи Ашкенази на фоне обстрелов из сектора Газа поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил, что Израиль оставляет за собой право защищать свой суверенитет.
"Я только что разговаривал с госсекретарем Блинкеном. Я подчеркнул ему, что Израиль оставляет за собой право защищать свой суверенитет и не допустит попытки причинить вред своим гражданам", - написал Ашкенази в Twitter.
Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
 
Энтони БлинкенАшкелонТель-АвивСШАМИД Израиля‎В мире
 
 
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