https://ria.ru/20210511/izrail-1731807005.html

"Исламский джихад" заявил о гибели трех командиров при израильском ударе

"Исламский джихад" заявил о гибели трех командиров при израильском ударе

Движение "Исламский джихад" заявило об убийстве трех своих командиров в результате израильского удара. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:34

2021-05-11T16:34

2021-05-11T16:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

офир гендельман

исламский джихад

ашкелон

ашдод

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Движение "Исламский джихад" заявило об убийстве трех своих командиров в результате израильского удара."Бригады аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") объявляют об убийстве трех своих лидеров в результате израильского ракетного удара в Газе", - говорится в пресс-релизе движения.Ранее медицинские источники в анклаве сообщили об израильском ударе по квартире в жилом доме в Газе, в результате чего были убиты три человека и 9 получили ранения.В свою очередь официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман написал в Twitter, что "армия обороны Израиля ликвидировала командира специального ракетного подразделения террористической организации "Исламский джихад" вместе с другими крупными террористами". Гендельман добавил, что "к данному моменту террористы запустили более 470 ракет".С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/izrail-1731709423.html

https://ria.ru/20210511/izrail-1731732973.html

ашкелон

ашдод

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, офир гендельман, исламский джихад, ашкелон, ашдод, биньямин нетаньяху, израиль, в мире