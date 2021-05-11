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"Исламский джихад" заявил о гибели трех командиров при израильском ударе
"Исламский джихад" заявил о гибели трех командиров при израильском ударе
Движение "Исламский джихад" заявило об убийстве трех своих командиров в результате израильского удара. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:34
2021-05-11T16:34
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
офир гендельман
исламский джихад
ашкелон
ашдод
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Движение "Исламский джихад" заявило об убийстве трех своих командиров в результате израильского удара."Бригады аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") объявляют об убийстве трех своих лидеров в результате израильского ракетного удара в Газе", - говорится в пресс-релизе движения.Ранее медицинские источники в анклаве сообщили об израильском ударе по квартире в жилом доме в Газе, в результате чего были убиты три человека и 9 получили ранения.В свою очередь официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман написал в Twitter, что "армия обороны Израиля ликвидировала командира специального ракетного подразделения террористической организации "Исламский джихад" вместе с другими крупными террористами". Гендельман добавил, что "к данному моменту террористы запустили более 470 ракет".С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210511/izrail-1731709423.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, офир гендельман, исламский джихад, ашкелон, ашдод, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

"Исламский джихад" заявил о гибели трех командиров при израильском ударе

16:34 11.05.2021
 
© REUTERS / Suhaib SalemРуины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией
Руины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Движение "Исламский джихад" заявило об убийстве трех своих командиров в результате израильского удара.
"Бригады аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") объявляют об убийстве трех своих лидеров в результате израильского ракетного удара в Газе", - говорится в пресс-релизе движения.
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Ранее медицинские источники в анклаве сообщили об израильском ударе по квартире в жилом доме в Газе, в результате чего были убиты три человека и 9 получили ранения.
В свою очередь официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман написал в Twitter, что "армия обороны Израиля ликвидировала командира специального ракетного подразделения террористической организации "Исламский джихад" вместе с другими крупными террористами". Гендельман добавил, что "к данному моменту террористы запустили более 470 ракет".
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 22
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуОфир ГендельманИсламский джихадАшкелонАшдодБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
 
 
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