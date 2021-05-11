https://ria.ru/20210511/inflyatsiya-1731792004.html

"Справедливая Россия" внесет в Госдуму законопроект о народной инфляции

"Справедливая Россия" внесет в Госдуму законопроект о народной инфляции

Фракция "Справедливая Россия" во вторник внесет в Госдуму законопроект о "народной инфляции", в котором уровень инфляции предлагается рассчитывать на основе... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:20

2021-05-11T15:20

2021-05-11T15:20

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" во вторник внесет в Госдуму законопроект о "народной инфляции", в котором уровень инфляции предлагается рассчитывать на основе динамики цен на основные товары и услуги, сообщает пресс-служба фракции."Сегодня фракция "Справедливая Россия" вносит в Госдуму законопроект "о народной инфляции". Мы предлагаем рассчитывать уровень инфляции на основе динамики цен на основные товары и услуги, которыми пользуется подавляющее число граждан", - рассказал лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.По мнению Миронова, действующая сейчас методика расчёта инфляции несовершенна. "Сегодня министерство экономики рассчитывает её из своих соображений. Учитываются цена на продукты, лекарства, тарифы ЖКХ, цены на бензин, от которых зависит жизнь подавляющего числа граждан нашей страны. Вместе с ними учитывается динамика цен на товары, которые не являются предметом первой необходимости, в том числе предметы роскоши, дорогие квартиры, машины, ювелирные изделия. Цены на них растут медленно, а вот продукты дорожают стремительно. Намного быстрее, чем растёт официальная инфляция. В тоге получается, что инфляция рассчитывается, как средняя температура по больнице", – считает лидер СР.СР предлагает изменить методику расчёта, считать инфляцию на основе цен на товары, которые граждане каждый день покупают в магазинах. "Тогда станет понятна реальная картина. И это очень важно, потому что от уровня инфляции зависят пенсии, социальные пособия, стипендии. Также заложено, что индексация проводится не ниже уровня инфляции, и если данные будут выше тех, что сейчас, то и выплаты будут больше", - пояснил политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/inflyatsiya-1731127764.html

https://ria.ru/20210511/mironov-1731742475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, госдума рф