https://ria.ru/20210511/evakuatsiya-1731743093.html

В Казани эвакуировали дом, где живет подозреваемый в стрельбе в школе

В Казани эвакуировали дом, где живет подозреваемый в стрельбе в школе

Дом, где живет один из стрелявших в школе в Казани, эвакуировали, но взрыва не было, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Советского... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:35

2021-05-11T11:35

2021-05-11T12:07

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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УФА, 11 мая – РИА Новости. Дом, где живет один из стрелявших в школе в Казани, эвакуировали, но взрыва не было, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Советского района.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в доме номер 10 на улице Туганлык, где живет один из стрелков, якобы произошел взрыв. Экстренные службы опровергли сообщение о взрыве."Взрыва нет. Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось. По номеру 112 пришло сообщение, что подозрительные люди забежали в дом. И поэтому эвакуировали людей, а в одной квартире люди закрылись. Другой информации пока нет", - сообщили РИА Новости в ЕДДС Советского района Казани.

https://ria.ru/20210511/pogibshie-1731742209.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия