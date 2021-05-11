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В Совете Федерации назвали сроки денонсации Договора по открытому небу
В Совете Федерации назвали сроки денонсации Договора по открытому небу
Парламентарии могут рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:48
2021-05-11T16:00
россия
дон
договор по открытому небу
совет федерации рф
госдума рф
константин косачев
владимир путин
сша
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Парламентарии могут рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент РФ Владимир Путин внес документ в Госдуму."Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная Дума должна не позже, чем через пять дней, этот закон передать, если он будет принят. Совфед должен в течение 14 дней его рассмотреть", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Вместе РФ"."Поэтому, я думаю, в конце мая – начале июня все процедуры по денонсации Договора обязательно пройдут обе палаты Федерального собрания, если до этого ничего не произойдет и если американская сторона не пересмотрит своих деструктивных подходов по соблюдению либо разрушению договора", - сказал Косачев.Сенатор отметил, что Россия "сделала все, чтобы этот Договор сохранить".Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября.В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. 11 мая Совет Думы в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". -0-
https://ria.ru/20210511/dogovor-1731758730.html
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россия
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россия, дон, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, константин косачев, владимир путин, сша

В Совете Федерации назвали сроки денонсации Договора по открытому небу

15:48 11.05.2021 (обновлено: 16:00 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Парламентарии могут рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес документ в Госдуму.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
12:40
Песков объяснил внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу
"Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная Дума должна не позже, чем через пять дней, этот закон передать, если он будет принят. Совфед должен в течение 14 дней его рассмотреть", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Вместе РФ".
"Поэтому, я думаю, в конце мая – начале июня все процедуры по денонсации Договора обязательно пройдут обе палаты Федерального собрания, если до этого ничего не произойдет и если американская сторона не пересмотрит своих деструктивных подходов по соблюдению либо разрушению договора", - сказал Косачев.
Сенатор отметил, что Россия "сделала все, чтобы этот Договор сохранить".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Рябков стал представителем Путина по вопросу Договора по открытому небу
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября.
В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. 11 мая Совет Думы в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". -0-
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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РоссияДонДоговор по открытому небуСовет Федерации РФГосдума РФКонстантин КосачевВладимир ПутинСША
 
 
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