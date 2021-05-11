https://ria.ru/20210511/don-1731798092.html

В Совете Федерации назвали сроки денонсации Договора по открытому небу

В Совете Федерации назвали сроки денонсации Договора по открытому небу

Парламентарии могут рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:48

2021-05-11T15:48

2021-05-11T16:00

россия

дон

договор по открытому небу

совет федерации рф

госдума рф

константин косачев

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154350/09/1543500924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a40b974bc7a9f8640568d62b267eceba.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Парламентарии могут рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент РФ Владимир Путин внес документ в Госдуму."Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная Дума должна не позже, чем через пять дней, этот закон передать, если он будет принят. Совфед должен в течение 14 дней его рассмотреть", - сказал парламентарий в эфире телеканала "Вместе РФ"."Поэтому, я думаю, в конце мая – начале июня все процедуры по денонсации Договора обязательно пройдут обе палаты Федерального собрания, если до этого ничего не произойдет и если американская сторона не пересмотрит своих деструктивных подходов по соблюдению либо разрушению договора", - сказал Косачев.Сенатор отметил, что Россия "сделала все, чтобы этот Договор сохранить".Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября.В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. 11 мая Совет Думы в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". -0-

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731758730.html

https://ria.ru/20210509/ryabkov-1731601073.html

россия

дон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дон, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, константин косачев, владимир путин, сша