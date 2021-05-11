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Путин заслушал доклад Бортникова о ЧП в казанской школе

Путин заслушал доклад Бортникова о ЧП в казанской школе

Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о ситуации в казанской школе, где при стрельбе погибли дети, сообщил... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:03

2021-05-11T12:03

2021-05-11T14:46

александр бортников

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

стрельба в школе в казани

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о ситуации в казанской школе, где при стрельбе погибли дети, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В связи с трагическими событиями в 175-й школе Казани президент выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего", - сказал Песков.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бортников, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия, стрельба в школе в казани, владимир путин