https://ria.ru/20210511/dogovor-1731793885.html

В России оценили законопроект о денонсации Договора по открытому небу

В России оценили законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Российские политики и эксперты прокомментировали законопроект о денонсации Договора по открытому небу, который ранее на рассмотрение Государственной думы внес... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:27

2021-05-11T15:27

2021-05-11T17:18

россия

леонид слуцкий (политик)

дон

владимир джабаров

договор по открытому небу

игорь коротченко

совет федерации рф

госдума рф

нато

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали законопроект о денонсации Договора по открытому небу, который ранее на рассмотрение Государственной думы внес Владимир Путин. Президент назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в нижней палате."Вынуждены выходить"По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, решение о выходе Москвы из договора стало ответом на действия Вашингтона. России оставаться в соглашении невыгодно, поскольку в таком случае самолеты стран НАТО продолжили бы летать над ее территорией и передавать данные Соединенным Штатам."Поэтому при таких условиях мы вынуждены тоже выходить из этого соглашения. Было несколько попыток, обращались к США, но они не услышали нас", — заявил парламентарий в беседе с RT.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил сожаление из-за расторжения договора и обвинил Запад в "разрушении остатков доверия" в сфере международной безопасности."Для России это (выход из Договора по открытому небу. — Прим. ред.) станет вынужденным решением на фоне одностороннего выхода США из договора и отсутствия юридических гарантий от европейских партнеров о непредоставлении данных полетов миссий открытого неба над российской территорией американской стороне. Мы предупреждали неоднократно о своей позиции", — напомнил депутат.Cпикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, анонсировал рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке уже сегодня. Он подчеркнул, что решение о денонсации договора обусловлено невозможностью подвергать риску безопасность страны."Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы", — отметил председатель Госдумы."Этот договор нежизнеспособен"По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, договор денонсируется из-за позиции США по нему."Мы сделали все, чтобы его сохранить, предлагали это США. Но ответа так и не получили", — сказал он.Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что участие Москвы в соглашении утратило всякий смысл."Договор по открытому небу был крайне важен, он играл стабилизирующую роль для международной военно-политической ситуации. Но, к сожалению, политика Вашингтона, который руководствуется узкоэгоистическими интересами, привела к тому, что этот договор утратил силу — он нежизнеспособен", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев при этом отметил, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть законопроект после его принятия Госдумой. Сенатор напомнил, что для России денонсация — "вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора и фактического отказа остальных его участников соблюдать свои обязательства в части непередачи соответствующей информации третьим странам (в этом случае — тем же США)". Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу в 2002 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.В начале этого года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В российском МИД отметили, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.

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https://ria.ru/20210511/otnosheniya-1731716603.html

https://ria.ru/20210424/vooruzheniya-1729741317.html

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731726191.html

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дон

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