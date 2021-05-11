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https://ria.ru/20210511/dogovor-1731793885.html
В России оценили законопроект о денонсации Договора по открытому небу
В России оценили законопроект о денонсации Договора по открытому небу
Российские политики и эксперты прокомментировали законопроект о денонсации Договора по открытому небу, который ранее на рассмотрение Государственной думы внес... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:27
2021-05-11T17:18
россия
леонид слуцкий (политик)
дон
владимир джабаров
договор по открытому небу
игорь коротченко
совет федерации рф
госдума рф
нато
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали законопроект о денонсации Договора по открытому небу, который ранее на рассмотрение Государственной думы внес Владимир Путин. Президент назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в нижней палате."Вынуждены выходить"По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, решение о выходе Москвы из договора стало ответом на действия Вашингтона. России оставаться в соглашении невыгодно, поскольку в таком случае самолеты стран НАТО продолжили бы летать над ее территорией и передавать данные Соединенным Штатам."Поэтому при таких условиях мы вынуждены тоже выходить из этого соглашения. Было несколько попыток, обращались к США, но они не услышали нас", — заявил парламентарий в беседе с RT.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил сожаление из-за расторжения договора и обвинил Запад в "разрушении остатков доверия" в сфере международной безопасности."Для России это (выход из Договора по открытому небу. — Прим. ред.) станет вынужденным решением на фоне одностороннего выхода США из договора и отсутствия юридических гарантий от европейских партнеров о непредоставлении данных полетов миссий открытого неба над российской территорией американской стороне. Мы предупреждали неоднократно о своей позиции", — напомнил депутат.Cпикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, анонсировал рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке уже сегодня. Он подчеркнул, что решение о денонсации договора обусловлено невозможностью подвергать риску безопасность страны."Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы", — отметил председатель Госдумы."Этот договор нежизнеспособен"По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, договор денонсируется из-за позиции США по нему."Мы сделали все, чтобы его сохранить, предлагали это США. Но ответа так и не получили", — сказал он.Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что участие Москвы в соглашении утратило всякий смысл."Договор по открытому небу был крайне важен, он играл стабилизирующую роль для международной военно-политической ситуации. Но, к сожалению, политика Вашингтона, который руководствуется узкоэгоистическими интересами, привела к тому, что этот договор утратил силу — он нежизнеспособен", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев при этом отметил, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть законопроект после его принятия Госдумой. Сенатор напомнил, что для России денонсация — "вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора и фактического отказа остальных его участников соблюдать свои обязательства в части непередачи соответствующей информации третьим странам (в этом случае — тем же США)". Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу в 2002 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.В начале этого года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В российском МИД отметили, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.
https://ria.ru/20210423/bezopasnost-1729574030.html
https://ria.ru/20210511/otnosheniya-1731716603.html
https://ria.ru/20210424/vooruzheniya-1729741317.html
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россия, леонид слуцкий (политик), дон, владимир джабаров, договор по открытому небу, игорь коротченко, совет федерации рф, госдума рф, нато, константин косачев, вячеслав володин, владимир путин, москва, сша

В России оценили законопроект о денонсации Договора по открытому небу

15:27 11.05.2021 (обновлено: 17:18 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран-участниц договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies)
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран-участниц договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали законопроект о денонсации Договора по открытому небу, который ранее на рассмотрение Государственной думы внес Владимир Путин. Президент назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого вопроса в нижней палате.

"Вынуждены выходить"

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, решение о выходе Москвы из договора стало ответом на действия Вашингтона. России оставаться в соглашении невыгодно, поскольку в таком случае самолеты стран НАТО продолжили бы летать над ее территорией и передавать данные Соединенным Штатам.
"Поэтому при таких условиях мы вынуждены тоже выходить из этого соглашения. Было несколько попыток, обращались к США, но они не услышали нас", — заявил парламентарий в беседе с RT.
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Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил сожаление из-за расторжения договора и обвинил Запад в "разрушении остатков доверия" в сфере международной безопасности.
"Для России это (выход из Договора по открытому небу. — Прим. ред.) станет вынужденным решением на фоне одностороннего выхода США из договора и отсутствия юридических гарантий от европейских партнеров о непредоставлении данных полетов миссий открытого неба над российской территорией американской стороне. Мы предупреждали неоднократно о своей позиции", — напомнил депутат.
Cпикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, анонсировал рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке уже сегодня. Он подчеркнул, что решение о денонсации договора обусловлено невозможностью подвергать риску безопасность страны.
"Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы", — отметил председатель Госдумы.
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"Этот договор нежизнеспособен"

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, договор денонсируется из-за позиции США по нему.
"Мы сделали все, чтобы его сохранить, предлагали это США. Но ответа так и не получили", — сказал он.
Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что участие Москвы в соглашении утратило всякий смысл.
"Договор по открытому небу был крайне важен, он играл стабилизирующую роль для международной военно-политической ситуации. Но, к сожалению, политика Вашингтона, который руководствуется узкоэгоистическими интересами, привела к тому, что этот договор утратил силу — он нежизнеспособен", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев при этом отметил, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть законопроект после его принятия Госдумой.
Сенатор напомнил, что для России денонсация — "вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора и фактического отказа остальных его участников соблюдать свои обязательства в части непередачи соответствующей информации третьим странам (в этом случае — тем же США)".
Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу в 2002 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.
В начале этого года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В российском МИД отметили, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ДонВладимир ДжабаровДоговор по открытому небуИгорь КоротченкоСовет Федерации РФГосдума РФНАТОКонстантин КосачевВячеслав ВолодинВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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