https://ria.ru/20210511/deti-1731844501.html

Очевидец: детей из казанской школы после стрельбы "встречали как с войны"

Очевидец: детей из казанской школы после стрельбы "встречали как с войны"

У школы было много родителей, когда оттуда начали выводить детей, взрослые рвались в школу, а своих детей они встречали как с войны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:50

2021-05-11T19:50

2021-05-11T20:50

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. У школы было много родителей, когда оттуда начали выводить детей, взрослые рвались в школу, а своих детей они встречали как с войны, рассказал РИА Новости очевидец, присутствовавший на месте происшествия.По его словам, он был рядом со школой с самого утра, оказался там через 15 минут после того, как из неё начали выводить раненых и выносить тела погибших. Причём изначально, как рассказала ему сестра, местные жители подумали, что взорвался газ, поскольку был слышен взрыв."Оделся, подумал, побегу, может, чем можно будет помочь, но здесь уже была полиция, никого не пускали. Потом стали на скорой помощи забирать раненых... Самое главное было сдержать родителей, которые рвались туда. Их не пропускали", - сказал мужчина."Ну как, если ваш ребёнок ещё там, и неизвестно, живой он или не живой", - ответил мужчина в ответ на вопрос о том, зачем родители рвались в школу.Он добавил, что некоторые из детей спаслись, поскольку были в столовой в момент стрельбы.Кроме того, много людей было рядом с местом происшествия, когда из школы начали выводить детей."Очень много было людей. Здесь (были) даже те, кому позвонили с работы, хоть и рабочий день. Как демонстрация здесь стояла. Один только рев, гул, вой стоял. Детей встречали как с войны", - добавил собеседник агентства.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731843530.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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"Детей встречали как с войны" - очевидец о стрельбе в школе очевидец рассказал, что происходило у школы, где велась стрельба. "Было много родителей, когда оттуда начали выводить детей, взрослые рвались в школу, а своих детей они встречали как с войны", - рассказал РИА Новости очевидец, присутствовавший на месте происшествия. По его словам, он был рядом со школой с самого утра, оказался там через 15 минут после того, как из неё начали выводить раненых и выносить тела погибших. Причём изначально, как рассказала ему сестра, местные жители подумали, что взорвался газ, поскольку был слышен взрыв. 2021-05-11T19:50 true PT1M40S

Стрельба в казанской гимназии: погибли дети 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. 2021-05-11T19:50 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия