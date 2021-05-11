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Очевидец: детей из казанской школы после стрельбы "встречали как с войны"
Очевидец: детей из казанской школы после стрельбы "встречали как с войны"
У школы было много родителей, когда оттуда начали выводить детей, взрослые рвались в школу, а своих детей они встречали как с войны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:50
2021-05-11T20:50
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. У школы было много родителей, когда оттуда начали выводить детей, взрослые рвались в школу, а своих детей они встречали как с войны, рассказал РИА Новости очевидец, присутствовавший на месте происшествия.По его словам, он был рядом со школой с самого утра, оказался там через 15 минут после того, как из неё начали выводить раненых и выносить тела погибших. Причём изначально, как рассказала ему сестра, местные жители подумали, что взорвался газ, поскольку был слышен взрыв."Оделся, подумал, побегу, может, чем можно будет помочь, но здесь уже была полиция, никого не пускали. Потом стали на скорой помощи забирать раненых... Самое главное было сдержать родителей, которые рвались туда. Их не пропускали", - сказал мужчина."Ну как, если ваш ребёнок ещё там, и неизвестно, живой он или не живой", - ответил мужчина в ответ на вопрос о том, зачем родители рвались в школу.Он добавил, что некоторые из детей спаслись, поскольку были в столовой в момент стрельбы.Кроме того, много людей было рядом с местом происшествия, когда из школы начали выводить детей."Очень много было людей. Здесь (были) даже те, кому позвонили с работы, хоть и рабочий день. Как демонстрация здесь стояла. Один только рев, гул, вой стоял. Детей встречали как с войны", - добавил собеседник агентства.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/kazan-1731843530.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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60
"Детей встречали как с войны" - очевидец о стрельбе в школе
очевидец рассказал, что происходило у школы, где велась стрельба. "Было много родителей, когда оттуда начали выводить детей, взрослые рвались в школу, а своих детей они встречали как с войны", - рассказал РИА Новости очевидец, присутствовавший на месте происшествия. По его словам, он был рядом со школой с самого утра, оказался там через 15 минут после того, как из неё начали выводить раненых и выносить тела погибших. Причём изначально, как рассказала ему сестра, местные жители подумали, что взорвался газ, поскольку был слышен взрыв.
2021-05-11T19:50
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Стрельба в казанской гимназии: погибли дети
19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Очевидец: детей из казанской школы после стрельбы "встречали как с войны"

19:50 11.05.2021 (обновлено: 20:50 11.05.2021)
 
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. У школы было много родителей, когда оттуда начали выводить детей, взрослые рвались в школу, а своих детей они встречали как с войны, рассказал РИА Новости очевидец, присутствовавший на месте происшествия.
По его словам, он был рядом со школой с самого утра, оказался там через 15 минут после того, как из неё начали выводить раненых и выносить тела погибших. Причём изначально, как рассказала ему сестра, местные жители подумали, что взорвался газ, поскольку был слышен взрыв.
"Оделся, подумал, побегу, может, чем можно будет помочь, но здесь уже была полиция, никого не пускали. Потом стали на скорой помощи забирать раненых... Самое главное было сдержать родителей, которые рвались туда. Их не пропускали", - сказал мужчина.
"Ну как, если ваш ребёнок ещё там, и неизвестно, живой он или не живой", - ответил мужчина в ответ на вопрос о том, зачем родители рвались в школу.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 19:43
Отец одной из учениц казанской школы рассказал об устроившем стрельбу
Он добавил, что некоторые из детей спаслись, поскольку были в столовой в момент стрельбы.
Кроме того, много людей было рядом с местом происшествия, когда из школы начали выводить детей.
"Очень много было людей. Здесь (были) даже те, кому позвонили с работы, хоть и рабочий день. Как демонстрация здесь стояла. Один только рев, гул, вой стоял. Детей встречали как с войны", - добавил собеседник агентства.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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