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Стало известно, какой чай предпочитают в России
Стало известно, какой чай предпочитают в России
Российские мужчины предпочитают пить черный чай, а женщинам и молодежи больше близок зеленый, особенно ароматизированные купажи, следует из исследования,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:31
2021-05-11T18:39
россия
нижний новгород
москва
новосибирск
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские мужчины предпочитают пить черный чай, а женщинам и молодежи больше близок зеленый, особенно ароматизированные купажи, следует из исследования, проведенного коммуникационным агентством "Р.И.М. ПН".В нем участвовали жители городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 52 лет со средним и выше среднего доходом."Классический вкус черного чая более востребован среди мужчин. Зеленый чай предпочитают женщины и молодежь в возрасте 18-24 лет, особенно ароматизированные купажи", - говорится в сообщении по итогам исследования.Практически все опрошенные (97%) пьют чай, а две трети - ежедневно. Популярен и кофе, но его ежедневное потребление предпочитает лишь 45% респондентов. Еще меньше участников исследования пьет какао - 48% респондентов и не чаще двух-трех раз в месяц.Как следует из исследования, основными критериями выбора чая для жителей российских городов-миллионников являются сорт (черный, зеленый, травяной) и вкус (без добавок или ароматизированный), а также качество, стоимость и личный опыт потребления.В целом россияне чаще предпочитают черный чай (такой вариант выбрали 80%) и в пакетиках (72%). Зеленый чай обычно пьют чуть менее половины потребителей (44%) - при этом в равной степени привлекательны как классический вкус, так и с добавками (26% и 28% соответственно). Травяной чай выбрали лишь 19%, листовую форму - 42%, а гранулированную - 6%.Страна происхождения чая - критерий, важный лишь для четверти респондентов, а в пятерке наиболее популярных видов - цейлонский, индийский, китайский, российский (краснодарский) и кенийский. В частности, о кенийском чае слышали 23% опрошенных, покупают его - 9% респондентов, а наиболее популярен он среди жителей Москвы (51% от всех опрошенных): чаще его выбирают женщины (58%), преимущественно замужние и с детьми (71%), со стабильной работой (67%).
https://ria.ru/20210510/natoschak-1731620865.html
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россия, нижний новгород, москва, новосибирск, общество

Стало известно, какой чай предпочитают в России

18:31 11.05.2021 (обновлено: 18:39 11.05.2021)
 
© Depositphotos / rezkrrИван-чай
Иван-чай - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / rezkrr
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские мужчины предпочитают пить черный чай, а женщинам и молодежи больше близок зеленый, особенно ароматизированные купажи, следует из исследования, проведенного коммуникационным агентством "Р.И.М. ПН".
В нем участвовали жители городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 52 лет со средним и выше среднего доходом.
"Классический вкус черного чая более востребован среди мужчин. Зеленый чай предпочитают женщины и молодежь в возрасте 18-24 лет, особенно ароматизированные купажи", - говорится в сообщении по итогам исследования.
Практически все опрошенные (97%) пьют чай, а две трети - ежедневно. Популярен и кофе, но его ежедневное потребление предпочитает лишь 45% респондентов. Еще меньше участников исследования пьет какао - 48% респондентов и не чаще двух-трех раз в месяц.
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Как следует из исследования, основными критериями выбора чая для жителей российских городов-миллионников являются сорт (черный, зеленый, травяной) и вкус (без добавок или ароматизированный), а также качество, стоимость и личный опыт потребления.
В целом россияне чаще предпочитают черный чай (такой вариант выбрали 80%) и в пакетиках (72%). Зеленый чай обычно пьют чуть менее половины потребителей (44%) - при этом в равной степени привлекательны как классический вкус, так и с добавками (26% и 28% соответственно). Травяной чай выбрали лишь 19%, листовую форму - 42%, а гранулированную - 6%.
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Страна происхождения чая - критерий, важный лишь для четверти респондентов, а в пятерке наиболее популярных видов - цейлонский, индийский, китайский, российский (краснодарский) и кенийский. В частности, о кенийском чае слышали 23% опрошенных, покупают его - 9% респондентов, а наиболее популярен он среди жителей Москвы (51% от всех опрошенных): чаще его выбирают женщины (58%), преимущественно замужние и с детьми (71%), со стабильной работой (67%).
 
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