https://ria.ru/20210511/chay-1731833321.html

Стало известно, какой чай предпочитают в России

Стало известно, какой чай предпочитают в России

Российские мужчины предпочитают пить черный чай, а женщинам и молодежи больше близок зеленый, особенно ароматизированные купажи, следует из исследования,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:31

2021-05-11T18:31

2021-05-11T18:39

россия

нижний новгород

москва

новосибирск

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские мужчины предпочитают пить черный чай, а женщинам и молодежи больше близок зеленый, особенно ароматизированные купажи, следует из исследования, проведенного коммуникационным агентством "Р.И.М. ПН".В нем участвовали жители городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 52 лет со средним и выше среднего доходом."Классический вкус черного чая более востребован среди мужчин. Зеленый чай предпочитают женщины и молодежь в возрасте 18-24 лет, особенно ароматизированные купажи", - говорится в сообщении по итогам исследования.Практически все опрошенные (97%) пьют чай, а две трети - ежедневно. Популярен и кофе, но его ежедневное потребление предпочитает лишь 45% респондентов. Еще меньше участников исследования пьет какао - 48% респондентов и не чаще двух-трех раз в месяц.Как следует из исследования, основными критериями выбора чая для жителей российских городов-миллионников являются сорт (черный, зеленый, травяной) и вкус (без добавок или ароматизированный), а также качество, стоимость и личный опыт потребления.В целом россияне чаще предпочитают черный чай (такой вариант выбрали 80%) и в пакетиках (72%). Зеленый чай обычно пьют чуть менее половины потребителей (44%) - при этом в равной степени привлекательны как классический вкус, так и с добавками (26% и 28% соответственно). Травяной чай выбрали лишь 19%, листовую форму - 42%, а гранулированную - 6%.Страна происхождения чая - критерий, важный лишь для четверти респондентов, а в пятерке наиболее популярных видов - цейлонский, индийский, китайский, российский (краснодарский) и кенийский. В частности, о кенийском чае слышали 23% опрошенных, покупают его - 9% респондентов, а наиболее популярен он среди жителей Москвы (51% от всех опрошенных): чаще его выбирают женщины (58%), преимущественно замужние и с детьми (71%), со стабильной работой (67%).

https://ria.ru/20210510/natoschak-1731620865.html

https://ria.ru/20210413/chay-1728097359.html

россия

нижний новгород

москва

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, москва, новосибирск, общество