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В британском посольстве назвали новости из Казани ужасными
В британском посольстве назвали новости из Казани ужасными
Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ЧП в казанской школе, назвав приходящие оттуда новости ужасными. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:26
2021-05-11T20:33
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ЧП в казанской школе, назвав приходящие оттуда новости ужасными.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Глава Татарстана Рустам Минниханов позднее сообщил, что при стрельбе в школе погибли четыре мальчика и три девочки, 16 человек находятся в больнице. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что нападавший на школу в Казани задержан, в здании продолжаются оперативные действия."Ужасные новости из Казани. Наши мысли с семьями погибших и пострадавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
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россия, рустам минниханов, великобритания, в мире

В британском посольстве назвали новости из Казани ужасными

12:26 11.05.2021 (обновлено: 20:33 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ЧП в казанской школе, назвав приходящие оттуда новости ужасными.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Глава Татарстана Рустам Минниханов позднее сообщил, что при стрельбе в школе погибли четыре мальчика и три девочки, 16 человек находятся в больнице. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что нападавший на школу в Казани задержан, в здании продолжаются оперативные действия.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 12:05
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
"Ужасные новости из Казани. Наши мысли с семьями погибших и пострадавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
 
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