https://ria.ru/20210511/britaniya-1731755407.html
В британском посольстве назвали новости из Казани ужасными
В британском посольстве назвали новости из Казани ужасными
Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ЧП в казанской школе, назвав приходящие оттуда новости ужасными. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:26
2021-05-11T12:26
2021-05-11T20:33
россия
рустам минниханов
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151857/64/1518576424_0:154:3101:1898_1920x0_80_0_0_b1c6e8687a429d1971786b0650fa4c1c.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ЧП в казанской школе, назвав приходящие оттуда новости ужасными.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Глава Татарстана Рустам Минниханов позднее сообщил, что при стрельбе в школе погибли четыре мальчика и три девочки, 16 человек находятся в больнице. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что нападавший на школу в Казани задержан, в здании продолжаются оперативные действия."Ужасные новости из Казани. Наши мысли с семьями погибших и пострадавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
https://ria.ru/20210511/strelba-1731730365.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151857/64/1518576424_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_c690207de21bbd72f3c33cd0ba1b73d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рустам минниханов, великобритания, в мире