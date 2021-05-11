https://ria.ru/20210511/britaniya-1731755407.html

В британском посольстве назвали новости из Казани ужасными

В британском посольстве назвали новости из Казани ужасными

Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ЧП в казанской школе, назвав приходящие оттуда новости ужасными. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:26

2021-05-11T12:26

2021-05-11T20:33

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ЧП в казанской школе, назвав приходящие оттуда новости ужасными.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Глава Татарстана Рустам Минниханов позднее сообщил, что при стрельбе в школе погибли четыре мальчика и три девочки, 16 человек находятся в больнице. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что нападавший на школу в Казани задержан, в здании продолжаются оперативные действия."Ужасные новости из Казани. Наши мысли с семьями погибших и пострадавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

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россия, рустам минниханов, великобритания, в мире