https://ria.ru/20210511/belgu-1730436687.html

Ученые создали светящихся мышей для тестирования вакцин от COVID-19

Ученые создали светящихся мышей для тестирования вакцин от COVID-19

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") и Института биологии гена РАН (ИБГ РАН) создали новую линию... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:00

2021-05-11T09:00

2021-05-11T10:18

здоровье

коронавирус covid-19

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

институт биологии гена

российская академия наук

белгородский государственный университет

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") и Института биологии гена РАН (ИБГ РАН) создали новую линию гуманизированных мышей, чувствительных к заражению коронавирусом (SARS-CoV-2). Эти трансгенные животные, по мнению авторов исследования, помогут в изучении патогенеза и проведении доклинических испытаний новых вакцин и лекарств от COVID-19. Результаты работы представлены в журнале "Transgenic Research".Отсутствие лабораторных животных чувствительных к SARS-CoV-2 является основным фактором, ограничивающим разработку вакцин и лекарственных препаратов от COVID-19, считают авторы работы. Для решения этой проблемы специалисты НИУ "БелГУ" и ИБГ РАН создали трансгенных мышей путем внесения им гена, который кодирует человеческий рецептор входа SARS-CoV-2 в клетку (ACE2).По словам экспертов БелГУ, человеческий ACE2 встроен в мышиный геном в составе сложной конструкции, позволяющей активировать трансген в разных тканях "по требованию". Это позволит изучать механизмы поражения отдельных органов, поскольку после активации к вирусу будет чувствителен не целый организм, а только выбранные ткани. Кроме того, подобный подход позволяет регулировать чувствительность к вирусу и делает модель биологически безопасной: до активации трансгенные мыши вообще невосприимчивы к SARS-CoV-2."Хитрость в том, что трансгенная конструкция "молчит" до скрещивания со специальными активаторами, так называемыми "Cre-мышами". С их помощью можно запустить экспрессию hACE2, то есть открыть ворота для SARS-CoV-2, или повсеместно во всем теле, или выборочно в различных тканях, в том числе в легких, почках, мозге", – пояснил руководитель исследования, директор объединенного центра генетических технологий НИУ "БелГУ" Алексей Дейкин.В рамках исследования, ученые также ввели в мышиный геном зеленый флуоресцентный белок GFP, который локализован с человеческим ACE2 и упрощает обнаружение клеток и тканей, чувствительных к заражению SARS-CoV-2.Специалисты считают, что эта линия мышей позволит ускорить тестирование вакцин и лекарств, а также поможет изучить роль различных органов в заражении SARS-CoV-2 и развитии осложнений, связанных с COVID-19. В настоящее время мыши уже используются для исследований в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.Важным направлением работы также должна стать оценка влияния SARS-CoV-2 на мужское бесплодие, отметили авторы исследования. Для этого ученые предлагают заразить вирусом мышей из выведенной ими линии, предварительно активировав трансген специфично в органах мужской репродуктивной системы.

https://ria.ru/20210419/sibgmu-1728558702.html

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730414848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, коронавирус covid-19, университетская наука, навигатор абитуриента, институт биологии гена, российская академия наук, белгородский государственный университет