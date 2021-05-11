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Наука
https://ria.ru/20210511/belgu-1730436687.html
Ученые создали светящихся мышей для тестирования вакцин от COVID-19
Ученые создали светящихся мышей для тестирования вакцин от COVID-19
Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") и Института биологии гена РАН (ИБГ РАН) создали новую линию... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:00
2021-05-11T10:18
здоровье
коронавирус covid-19
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
институт биологии гена
российская академия наук
белгородский государственный университет
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") и Института биологии гена РАН (ИБГ РАН) создали новую линию гуманизированных мышей, чувствительных к заражению коронавирусом (SARS-CoV-2). Эти трансгенные животные, по мнению авторов исследования, помогут в изучении патогенеза и проведении доклинических испытаний новых вакцин и лекарств от COVID-19. Результаты работы представлены в журнале "Transgenic Research".Отсутствие лабораторных животных чувствительных к SARS-CoV-2 является основным фактором, ограничивающим разработку вакцин и лекарственных препаратов от COVID-19, считают авторы работы. Для решения этой проблемы специалисты НИУ "БелГУ" и ИБГ РАН создали трансгенных мышей путем внесения им гена, который кодирует человеческий рецептор входа SARS-CoV-2 в клетку (ACE2).По словам экспертов БелГУ, человеческий ACE2 встроен в мышиный геном в составе сложной конструкции, позволяющей активировать трансген в разных тканях "по требованию". Это позволит изучать механизмы поражения отдельных органов, поскольку после активации к вирусу будет чувствителен не целый организм, а только выбранные ткани. Кроме того, подобный подход позволяет регулировать чувствительность к вирусу и делает модель биологически безопасной: до активации трансгенные мыши вообще невосприимчивы к SARS-CoV-2."Хитрость в том, что трансгенная конструкция "молчит" до скрещивания со специальными активаторами, так называемыми "Cre-мышами". С их помощью можно запустить экспрессию hACE2, то есть открыть ворота для SARS-CoV-2, или повсеместно во всем теле, или выборочно в различных тканях, в том числе в легких, почках, мозге", – пояснил руководитель исследования, директор объединенного центра генетических технологий НИУ "БелГУ" Алексей Дейкин.В рамках исследования, ученые также ввели в мышиный геном зеленый флуоресцентный белок GFP, который локализован с человеческим ACE2 и упрощает обнаружение клеток и тканей, чувствительных к заражению SARS-CoV-2.Специалисты считают, что эта линия мышей позволит ускорить тестирование вакцин и лекарств, а также поможет изучить роль различных органов в заражении SARS-CoV-2 и развитии осложнений, связанных с COVID-19. В настоящее время мыши уже используются для исследований в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.Важным направлением работы также должна стать оценка влияния SARS-CoV-2 на мужское бесплодие, отметили авторы исследования. Для этого ученые предлагают заразить вирусом мышей из выведенной ими линии, предварительно активировав трансген специфично в органах мужской репродуктивной системы.
https://ria.ru/20210419/sibgmu-1728558702.html
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здоровье, коронавирус covid-19, университетская наука, навигатор абитуриента, институт биологии гена, российская академия наук, белгородский государственный университет

Ученые создали светящихся мышей для тестирования вакцин от COVID-19

09:00 11.05.2021 (обновлено: 10:18 11.05.2021)
 
© Иллюстрация РИА НовостиМыши, чувствительные к SARS-CoV-2
Мыши, чувствительные к SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") и Института биологии гена РАН (ИБГ РАН) создали новую линию гуманизированных мышей, чувствительных к заражению коронавирусом (SARS-CoV-2). Эти трансгенные животные, по мнению авторов исследования, помогут в изучении патогенеза и проведении доклинических испытаний новых вакцин и лекарств от COVID-19. Результаты работы представлены в журнале "Transgenic Research".
Отсутствие лабораторных животных чувствительных к SARS-CoV-2 является основным фактором, ограничивающим разработку вакцин и лекарственных препаратов от COVID-19, считают авторы работы. Для решения этой проблемы специалисты НИУ "БелГУ" и ИБГ РАН создали трансгенных мышей путем внесения им гена, который кодирует человеческий рецептор входа SARS-CoV-2 в клетку (ACE2).
© Фото : БелГУТрансгенная hACE2 мышь из лаборатории НИУ "БелГУ"
Трансгенная hACE2 мышь из лаборатории НИУ БелГУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : БелГУ
Трансгенная hACE2 мышь из лаборатории НИУ "БелГУ"
По словам экспертов БелГУ, человеческий ACE2 встроен в мышиный геном в составе сложной конструкции, позволяющей активировать трансген в разных тканях "по требованию". Это позволит изучать механизмы поражения отдельных органов, поскольку после активации к вирусу будет чувствителен не целый организм, а только выбранные ткани. Кроме того, подобный подход позволяет регулировать чувствительность к вирусу и делает модель биологически безопасной: до активации трансгенные мыши вообще невосприимчивы к SARS-CoV-2.
"Хитрость в том, что трансгенная конструкция "молчит" до скрещивания со специальными активаторами, так называемыми "Cre-мышами". С их помощью можно запустить экспрессию hACE2, то есть открыть ворота для SARS-CoV-2, или повсеместно во всем теле, или выборочно в различных тканях, в том числе в легких, почках, мозге", – пояснил руководитель исследования, директор объединенного центра генетических технологий НИУ "БелГУ" Алексей Дейкин.
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В рамках исследования, ученые также ввели в мышиный геном зеленый флуоресцентный белок GFP, который локализован с человеческим ACE2 и упрощает обнаружение клеток и тканей, чувствительных к заражению SARS-CoV-2.
Специалисты считают, что эта линия мышей позволит ускорить тестирование вакцин и лекарств, а также поможет изучить роль различных органов в заражении SARS-CoV-2 и развитии осложнений, связанных с COVID-19. В настоящее время мыши уже используются для исследований в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.
Важным направлением работы также должна стать оценка влияния SARS-CoV-2 на мужское бесплодие, отметили авторы исследования. Для этого ученые предлагают заразить вирусом мышей из выведенной ими линии, предварительно активировав трансген специфично в органах мужской репродуктивной системы.
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