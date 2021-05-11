https://ria.ru/20210511/armiya-1731747221.html

Шойгу оценил ситуацию с неуставными отношениями в армии

Шойгу оценил ситуацию с неуставными отношениями в армии

Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в Вооруженных силах России по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:53

2021-05-11T11:53

2021-05-11T20:30

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в Вооруженных силах России по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%."Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы", - заверил министр.Он добавил, что министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах и созданию необходимых условий для прохождения службы.По словам Шойгу, социологические исследования показывают, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск.В целом, заявил министр, деятельность ВС РФ поддерживается почти 78% населения России. Шойгу считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/oruzhie-1729330517.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/armiya-1729206180.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, безопасность