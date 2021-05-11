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Шойгу оценил ситуацию с неуставными отношениями в армии
Шойгу оценил ситуацию с неуставными отношениями в армии
Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в Вооруженных силах России по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:53
2021-05-11T11:53
2021-05-11T20:30
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в Вооруженных силах России по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%."Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы", - заверил министр.Он добавил, что министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах и созданию необходимых условий для прохождения службы.По словам Шойгу, социологические исследования показывают, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск.В целом, заявил министр, деятельность ВС РФ поддерживается почти 78% населения России. Шойгу считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины.
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сергей шойгу, безопасность
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости.
Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в Вооруженных силах России
по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу
.
"На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%.
"Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы", - заверил министр.
Он добавил, что министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах и созданию необходимых условий для прохождения службы.
По словам Шойгу, социологические исследования показывают, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск.
В целом, заявил министр, деятельность ВС РФ
поддерживается почти 78% населения России. Шойгу считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины.