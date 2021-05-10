https://ria.ru/20210510/zhivotnye-1731636132.html
Россиян предупредили о мошенничестве с животными
Россиян предупредили о мошенничестве с животными
Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин в беседе с "Российской газетой". РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T10:24
2021-05-10T10:24
2021-05-10T14:51
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588655917_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_7d8eb46e3b30a0524d62b819cb5bbf9e.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин в беседе с "Российской газетой".По его словам, при оформлении сделки по продаже животного мошенник просит покупателя сначала перевести ему часть стоимости. Но затем заказчику привозят животное, совершенно не похожее на то, что показывали на фотографии. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после того, как продаст животное кому-то другому.Адвокат дал несколько советов, как выйти из такой ситуации.Далее он советует обратиться к юристу, чтобы составить претензию с просьбой вернуть переведенные деньги. Если ее проигнорируют, адвокат рекомендует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.Кроме того, нужно подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел.По мнению Равзина, если довести разбирательство до конца, можно не только вернуть задаток, но и получить проценты и компенсацию за понесенные расходы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/bronirovanie-1731399290.html
https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588655917_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_e18888d6c21bb6bc73e6783e008bad00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин в беседе с "Российской газетой".
По его словам, при оформлении сделки по продаже животного мошенник просит покупателя сначала перевести ему часть стоимости. Но затем заказчику привозят животное, совершенно не похожее на то, что показывали на фотографии. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после того, как продаст животное кому-то другому.
Адвокат дал несколько советов, как выйти из такой ситуации.
"В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца", — сказал Ревзин.
Далее он советует обратиться к юристу, чтобы составить претензию с просьбой вернуть переведенные деньги. Если ее проигнорируют, адвокат рекомендует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Кроме того, нужно подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел.
"Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами из-за 13-15 или 20 тысяч рублей", — считает адвокат.
По мнению Равзина, если довести разбирательство до конца, можно не только вернуть задаток, но и получить проценты и компенсацию за понесенные расходы.