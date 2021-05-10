https://ria.ru/20210510/zhivotnye-1731636132.html

Россиян предупредили о мошенничестве с животными

Россиян предупредили о мошенничестве с животными

Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин в беседе с "Российской газетой". РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:24

2021-05-10T10:24

2021-05-10T14:51

россия

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана людей, желающих приобрести домашнего питомца, рассказал адвокат Виталий Ревзин в беседе с "Российской газетой".По его словам, при оформлении сделки по продаже животного мошенник просит покупателя сначала перевести ему часть стоимости. Но затем заказчику привозят животное, совершенно не похожее на то, что показывали на фотографии. Покупатель просит расторгнуть сделку и отдать задаток, но продавец обещает вернуть деньги только после того, как продаст животное кому-то другому.Адвокат дал несколько советов, как выйти из такой ситуации.Далее он советует обратиться к юристу, чтобы составить претензию с просьбой вернуть переведенные деньги. Если ее проигнорируют, адвокат рекомендует написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.Кроме того, нужно подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел.По мнению Равзина, если довести разбирательство до конца, можно не только вернуть задаток, но и получить проценты и компенсацию за понесенные расходы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/bronirovanie-1731399290.html

https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html

россия

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2021

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россия, общество