https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html

В Амурской области рассказали о планах по вводу жилья

В Амурской области рассказали о планах по вводу жилья

Более 800 тысяч "квадратов" жилья возведут в Амурской области в 2021-2024 годах, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T08:43

2021-05-10T08:43

2021-05-10T08:43

россия

жилье

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая – РИА Новости. Более 800 тысяч "квадратов" жилья возведут в Амурской области в 2021-2024 годах, сообщает правительство региона.Министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков доложил губернатору региона Василию Орлову, что по федеральному проекту "Жилье" с 2019 по 2030 год необходимо построить порядка трёх миллионов квадратных метров.Планы по вводу жилья в 2025-2030 годах могут быть выполнены за счёт масштабной застройки, в Приамурье выделено 11 территорий для застройки, сейчас анализируют преимущества и недостатки этих зон, оценивается инфраструктура.Увеличился за последние пять лет, по данным властей, объем частной застройки."За последние пять лет ввод такого жилья на территории области возрос с 16% до 44% от общего объёма ввода. В 2020 году введено 68 тысяч квадратных метров частных домов. По информации от застройщиков, одним из основных препятствий для активного строительства индивидуального жилья является отсутствие земельных участков с подготовленной инженерной и дорожной инфраструктуры. Прорабатываются меры поддержки отрасли из областного бюджета", - уточняют власти.Сейчас в Приамурье работают 53 предприятия, изготавливающие стройматериалы, они производят кирпич, железобетонные конструкции, товарный бетон. Цемент, листовое стекло, теплоизоляционные материалы, облицовочный кирпич, гипсовые, лакокрасочные материалы, керамическая плитка завозятся в Приамурье из других регионов.Отмечается, что в Амурской области начинается реализация проектов по производству закалённого, огнестойкого и ламинированного стекла, железобетонных изделий, на этапе коммерческой инициативы находятся два инвестиционных проекта по производству стеновых панелей."Я прошу проработать меры поддержки для предприятий строительной индустрии. Новые производства смогут претендовать на статус приоритетных инвестпроектов, возможна поддержка в вопросах техприсоединения, налоговых льгот, компенсаций части капитальных вложений. Также нужно определиться с мерами поддержки по арендному жилью", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210323/kredity-1602469293.html

https://ria.ru/20210407/poliklinika-1727178447.html

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россия, жилье, амурская область, экономика