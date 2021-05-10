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Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
Адвокат Марина Буянова рассказала "Вечерней Москве" об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T02:24
2021-05-10T02:24
марина буянова
россия
зарплата
общество
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Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Адвокат Марина Буянова рассказала "Вечерней Москве" об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов.Она посоветовала учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. Так, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда.При этом юрист призвала не путать реальное перевыполнение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.Также адвокат порекомендовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, однако он готов остаться при условии улучшения условий труда. По ее словам, при таком сценарии следует "поиграть перед начальством".Буянова заключила, что во всех этих случаях зарплата может вырасти максимум на треть.
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марина буянова, россия, зарплата, общество

Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть

02:24 10.05.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Адвокат Марина Буянова рассказала "Вечерней Москве" об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов.
Она посоветовала учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. Так, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда.
При этом юрист призвала не путать реальное перевыполнение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.
"Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу", — отметила Буянова.
Также адвокат порекомендовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, однако он готов остаться при условии улучшения условий труда. По ее словам, при таком сценарии следует "поиграть перед начальством".

"Нужно объяснить работодателю: "Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство..." — уточнила юрист.

Буянова заключила, что во всех этих случаях зарплата может вырасти максимум на треть.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
 
Марина БуяноваРоссияЗарплатаОбщество
 
 
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