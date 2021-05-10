https://ria.ru/20210510/zarplata-1731623131.html

Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть

Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть

Адвокат Марина Буянова рассказала "Вечерней Москве" об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T02:24

2021-05-10T02:24

2021-05-10T02:24

марина буянова

россия

зарплата

общество

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Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Адвокат Марина Буянова рассказала "Вечерней Москве" об основаниях просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов.Она посоветовала учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. Так, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда.При этом юрист призвала не путать реальное перевыполнение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.Также адвокат порекомендовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, однако он готов остаться при условии улучшения условий труда. По ее словам, при таком сценарии следует "поиграть перед начальством".Буянова заключила, что во всех этих случаях зарплата может вырасти максимум на треть.

https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html

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2021

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марина буянова, россия, зарплата, общество