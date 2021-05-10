https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html

Иностранцы назвали российский Су-57 "красивым убийцей"

Иностранцы назвали российский Су-57 "красивым убийцей"

Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием парад Победы в Москве и в особенности его воздушную часть. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T08:50

2021-05-10T08:50

2021-05-10T20:55

день победы-2021

россия

су-57

ввс сша

нато

китай

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием парад Победы в Москве и в особенности его воздушную часть.Так, американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57.Восторг Саттона разделили и его подписчики."Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57. — Прим. ред.) — это самое красивое создание компании "Сухой", — отметил один из них.Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит "круто"."Этот самолет будет достойным противником ВВС США", — написал еще один пользователь.С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как 20 лет назад."Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы… И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20210509/parad-1731599393.html

россия

китай

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россия, су-57, ввс сша, нато, китай, в мире