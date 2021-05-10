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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210510/su-57-1731630225.html
Иностранцы назвали российский Су-57 "красивым убийцей"
Иностранцы назвали российский Су-57 "красивым убийцей"
Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием парад Победы в Москве и в особенности его воздушную часть. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T08:50
2021-05-10T20:55
день победы-2021
россия
су-57
ввс сша
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием парад Победы в Москве и в особенности его воздушную часть.Так, американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57.Восторг Саттона разделили и его подписчики."Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57. — Прим. ред.) — это самое красивое создание компании "Сухой", — отметил один из них.Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит "круто"."Этот самолет будет достойным противником ВВС США", — написал еще один пользователь.С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как 20 лет назад."Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы… И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками", — подчеркнул он.
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россия, су-57, ввс сша, нато, китай, в мире

Иностранцы назвали российский Су-57 "красивым убийцей"

08:50 10.05.2021 (обновлено: 20:55 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием парад Победы в Москве и в особенности его воздушную часть.
Так, американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57.

"Хочу сказать, красивый самолет. "Сухие" в принципе выглядят убийственно", — написал он.

Восторг Саттона разделили и его подписчики.
"Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57. — Прим. ред.) — это самое красивое создание компании "Сухой", — отметил один из них.
Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит "круто".
"Этот самолет будет достойным противником ВВС США", — написал еще один пользователь.
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Вчера, 18:03День Победы-2021
"Путин предупредил соперников". Что зарубежные СМИ писали о параде Победы
С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как 20 лет назад.
"Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы… И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками", — подчеркнул он.
 
День Победы-2021РоссияСу-57ВВС СШАНАТОКитайВ мире
 
 
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