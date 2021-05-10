https://ria.ru/20210510/sputnik-1731693500.html

Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию

Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, министры обсудили поставки российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T21:10

2021-05-10T21:10

2021-05-10T21:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

мевлют чавушоглу

сергей лавров

турция

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, министры обсудили поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турцию, а также отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в МИД РФ.Кроме того, министры "отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210416/test-1728509172.html

россия

турция

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, в мире