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Распространение коронавируса
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Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию
Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, министры обсудили поставки российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T21:10
2021-05-10T21:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
турция
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, министры обсудили поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турцию, а также отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в МИД РФ.Кроме того, министры "отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, в мире

Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию

21:10 10.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, министры обсудили поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турцию, а также отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в МИД РФ.

"В соответствии с имеющейся договоренностью президентов двух стран Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" из России в Турцию, а также налаживания там ее производства", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, министры "отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха".
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровТурцияВ мире
 
 
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