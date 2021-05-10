Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, министры обсудили поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турцию, а также отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в МИД РФ.
"В соответствии с имеющейся договоренностью президентов двух стран Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" из России в Турцию, а также налаживания там ее производства", - говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, министры "отметили важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.