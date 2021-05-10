https://ria.ru/20210510/rebenok-1731656174.html

В Дагестане пропал четырехлетний ребенок

В Дагестане пропал четырехлетний ребенок

Следователи завели уголовное дело после пропажи четырехлетнего ребёнка в Дагестане, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T14:27

2021-05-10T14:27

2021-05-10T14:27

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пропажи четырехлетнего ребёнка в Дагестане, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, 8 мая примерно в 12 часов дня мальчик вышел из дома погулять и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.В настоящее время поиски ребёнка проводят сотрудники правоохранительных органов, службы спасения, местные жители и представители добровольческой организации "Лиза Алерт"."...Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения... (ребёнка - ред.), 10.05.2017 года рождения", – говорится в сообщении СУСК.В СУСК отметили, что ребёнок был одет в светлую футболку, джинсовую жилетку с капюшоном, джинсовые шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки."Особые приметы: на голове шрам", - добавили в СК.Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан просит сообщить по телефонам: 8-928-049-05-84, 99-47-40, 8-961-457-02-02, 8-800-700-54-42, или 112.

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/rozysk-1731468036.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия