Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/rebenok-1731656174.html
В Дагестане пропал четырехлетний ребенок
В Дагестане пропал четырехлетний ребенок
Следователи завели уголовное дело после пропажи четырехлетнего ребёнка в Дагестане, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:27
2021-05-10T14:27
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пропажи четырехлетнего ребёнка в Дагестане, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, 8 мая примерно в 12 часов дня мальчик вышел из дома погулять и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.В настоящее время поиски ребёнка проводят сотрудники правоохранительных органов, службы спасения, местные жители и представители добровольческой организации "Лиза Алерт"."...Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения... (ребёнка - ред.), 10.05.2017 года рождения", – говорится в сообщении СУСК.В СУСК отметили, что ребёнок был одет в светлую футболку, джинсовую жилетку с капюшоном, джинсовые шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки."Особые приметы: на голове шрам", - добавили в СК.Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан просит сообщить по телефонам: 8-928-049-05-84, 99-47-40, 8-961-457-02-02, 8-800-700-54-42, или 112.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/rozysk-1731468036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Дагестане пропал четырехлетний ребенок

14:27 10.05.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пропажи четырехлетнего ребёнка в Дагестане, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, 8 мая примерно в 12 часов дня мальчик вышел из дома погулять и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
В настоящее время поиски ребёнка проводят сотрудники правоохранительных органов, службы спасения, местные жители и представители добровольческой организации "Лиза Алерт".
"...Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения... (ребёнка - ред.), 10.05.2017 года рождения", – говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве сообщили приметы без вести пропавшего: рост примерно 100 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыже-русые, глаза карие.

В СУСК отметили, что ребёнок был одет в светлую футболку, джинсовую жилетку с капюшоном, джинсовые шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки.
"Особые приметы: на голове шрам", - добавили в СК.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан просит сообщить по телефонам: 8-928-049-05-84, 99-47-40, 8-961-457-02-02, 8-800-700-54-42, или 112.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 10:37В России
В Кургане разыскивают пропавшего во время прогулки 4-летнего мальчика
 
РоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния