https://ria.ru/20210510/prokuror-1731698196.html

Источник сообщил о гибели зампрокурора района в Петербурге

Источник сообщил о гибели зампрокурора района в Петербурге

Зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева обнаружили мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, по предварительной информации,... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T22:26

2021-05-10T22:26

2021-05-10T22:48

россия

москва

красносельский район

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева обнаружили мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, причина смерти — проблемы с сердцем, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, тело Керима Сафаралиева без явных признаков насильственной смерти было найдено 8 мая в квартире, расположенной по адресу: Москва, улица Изумрудная, 65", — сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что погибший работал в должности заместителя прокурора Красносельского района Петербурга. Тело Сафаралиева нашел друг — хозяин квартиры. Предварительно, причина смерти — острая сердечная недостаточность."По данному факту в настоящее время проводится проверка", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210424/kladbische-1729761992.html

россия

москва

красносельский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, красносельский район, санкт-петербург, происшествия