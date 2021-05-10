https://ria.ru/20210510/prokuror-1731698196.html
Источник сообщил о гибели зампрокурора района в Петербурге
Источник сообщил о гибели зампрокурора района в Петербурге
Зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева обнаружили мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, по предварительной информации,... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:26
2021-05-10T22:26
2021-05-10T22:48
россия
москва
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева обнаружили мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, причина смерти — проблемы с сердцем, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, тело Керима Сафаралиева без явных признаков насильственной смерти было найдено 8 мая в квартире, расположенной по адресу: Москва, улица Изумрудная, 65", — сказал собеседник агентства.Он также рассказал, что погибший работал в должности заместителя прокурора Красносельского района Петербурга. Тело Сафаралиева нашел друг — хозяин квартиры. Предварительно, причина смерти — острая сердечная недостаточность."По данному факту в настоящее время проводится проверка", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210424/kladbische-1729761992.html
россия
москва
красносельский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, красносельский район, санкт-петербург, происшествия