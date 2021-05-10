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Появилось видео с места, где застрял квадроцикл главы омского Минздрава
Появилось видео с места, где застрял квадроцикл главы омского Минздрава
Управление МВД по Омской области поделилось с РИА Новости видеозаписью с места, где застрял квадроцикл главы регионального Минздрава Александра Мураховского. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T17:50
2021-05-10T19:32
александр мураховский
поиски главы омского минздрава мураховского
омская область
происшествия
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ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Управление МВД по Омской области поделилось с РИА Новости видеозаписью с места, где застрял квадроцикл главы регионального Минздрава Александра Мураховского.На записи видна заболоченная местность и машина, следы от которой уже наполнились водой."Непроходимая чаща. &lt;…&gt; Вот он напрямую зашел по этой лесине", — пояснил автор видео за кадром.Затем показано, как застрявший квадроцикл вытаскивают тросом."Сюда доехать, конечно, проблематично, здесь застрять на каждом метре можно. Сейчас вот по ней шли, четыре метра — и не видно соседнего товарища", — добавил автор съемки, указывая на высокий камыш.Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший во время охоты, в понедельник днем сам вышел к людям в районе села Баслы. Оно находится в 15 километрах от места, где нашли квадроцикл.Чиновника обследовали в районной больнице Большеуковского района, он чувствует себя хорошо. Мураховский поблагодарил всех участников поисков.Глава Минздрава 7 мая на квадроцикле уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Его исчезновение в полиции официально подтвердили 9 мая. В поисках участвовали волонтеры из отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители. Также применяли вертолет и беспилотники.До назначения министром здравоохранения региона Мураховский работал главврачом омской больницы скорой помощи № 1, куда 20 августа минувшего года с самолета экстренно доставили Алексея Навального.
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры спецоперации по поиску Мураховского
Кадры спецоперации по поиску Мураховского
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александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, омская область, происшествия

Появилось видео с места, где застрял квадроцикл главы омского Минздрава

17:50 10.05.2021 (обновлено: 19:32 10.05.2021)
 
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ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Управление МВД по Омской области поделилось с РИА Новости видеозаписью с места, где застрял квадроцикл главы регионального Минздрава Александра Мураховского.
На записи видна заболоченная местность и машина, следы от которой уже наполнились водой.
"Непроходимая чаща. <…> Вот он напрямую зашел по этой лесине", — пояснил автор видео за кадром.
Затем показано, как застрявший квадроцикл вытаскивают тросом.
"Сюда доехать, конечно, проблематично, здесь застрять на каждом метре можно. Сейчас вот по ней шли, четыре метра — и не видно соседнего товарища", — добавил автор съемки, указывая на высокий камыш.
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 14:21
Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший во время охоты, в понедельник днем сам вышел к людям в районе села Баслы. Оно находится в 15 километрах от места, где нашли квадроцикл.
Чиновника обследовали в районной больнице Большеуковского района, он чувствует себя хорошо. Мураховский поблагодарил всех участников поисков.
Глава Минздрава 7 мая на квадроцикле уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Его исчезновение в полиции официально подтвердили 9 мая. В поисках участвовали волонтеры из отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители. Также применяли вертолет и беспилотники.
До назначения министром здравоохранения региона Мураховский работал главврачом омской больницы скорой помощи № 1, куда 20 августа минувшего года с самолета экстренно доставили Алексея Навального.
 
Александр МураховскийПоиски главы омского Минздрава МураховскогоОмская областьПроисшествия
 
 
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