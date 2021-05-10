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Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей
Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей
Омский министр Александр Мураховский, пропавший в лесу три дня назад и нашедшийся в понедельник, чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков,... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:21
2021-05-10T17:49
поиски главы омского минздрава мураховского
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
александр мураховский
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр Александр Мураховский, пропавший в лесу три дня назад и нашедшийся в понедельник, чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники.Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был его квадроцикл. Чиновник прошёл обследование в районной больнице Большеуковского района."Министр… еще находится на базе в поселке Поспелово, однако в ближайшее время он отправится в Омск. Глава регионального минздрава чувствует себя хорошо, помощь медиков и госпитализация не понадобились. Александр Григорьевич выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции. Завтра он вернется к работе", - заявили журналистам в пресс-службе минздрава области.Ранее омская полиция поблагодарила всех участвовавших в поисках. Причины, по которым министр заблудился в лесу, пока не называются.Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.
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Кадры спецоперации по поиску Мураховского
Кадры спецоперации по поиску Мураховского
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видео, поиски главы омского минздрава мураховского, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия, александр мураховский
Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей
ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр Александр Мураховский, пропавший в лесу три дня назад и нашедшийся в понедельник, чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
2021-05-10T14:21
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Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей

14:21 10.05.2021 (обновлено: 17:49 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр Александр Мураховский, пропавший в лесу три дня назад и нашедшийся в понедельник, чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники.
Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был его квадроцикл. Чиновник прошёл обследование в районной больнице Большеуковского района.
"Министр… еще находится на базе в поселке Поспелово, однако в ближайшее время он отправится в Омск. Глава регионального минздрава чувствует себя хорошо, помощь медиков и госпитализация не понадобились. Александр Григорьевич выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции. Завтра он вернется к работе", - заявили журналистам в пресс-службе минздрава области.
Ранее омская полиция поблагодарила всех участвовавших в поисках. Причины, по которым министр заблудился в лесу, пока не называются.
Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.
 
Поиски главы омского Минздрава МураховскогоРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествияАлександр Мураховский
 
 
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