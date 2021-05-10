https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731655723.html

Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей

Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей

Омский министр Александр Мураховский, пропавший в лесу три дня назад и нашедшийся в понедельник, чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков,... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T14:21

2021-05-10T14:21

2021-05-10T17:49

поиски главы омского минздрава мураховского

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

омск

происшествия

александр мураховский

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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Омский министр Александр Мураховский, пропавший в лесу три дня назад и нашедшийся в понедельник, чувствует себя хорошо и благодарит всех участников поисков, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего. В поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники.Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был его квадроцикл. Чиновник прошёл обследование в районной больнице Большеуковского района."Министр… еще находится на базе в поселке Поспелово, однако в ближайшее время он отправится в Омск. Глава регионального минздрава чувствует себя хорошо, помощь медиков и госпитализация не понадобились. Александр Григорьевич выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции. Завтра он вернется к работе", - заявили журналистам в пресс-службе минздрава области.Ранее омская полиция поблагодарила всех участвовавших в поисках. Причины, по которым министр заблудился в лесу, пока не называются.Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.

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омск

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видео, поиски главы омского минздрава мураховского, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия, александр мураховский